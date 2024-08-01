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Dünya
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O şehir büyük tehlike altında

2024-08-01 21:30:56
O şehir büyük tehlike altında

Hollanda’nın Lahey şehrinde yükselen deniz seviyeleri kenti tehdit ediyor.

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Foto - O şehir büyük tehlike altında

Hollanda'nın Lahey şehrinin sekiz ilçesinden biri olan Scheveningen, iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyelerinden kaynaklanan tehdit ile karşı karşıya.

#2
Foto - O şehir büyük tehlike altında

Scheveningen belediyesi acil bir eylemde bulunulmazsa Scheveningen'in yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.

#3
Foto - O şehir büyük tehlike altında

Lahey kentinde hafta boyunca etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Hollandalılar serinlemek için 'Scheveningen' plajında vakit geçirdi.

#4
Foto - O şehir büyük tehlike altında

#5
Foto - O şehir büyük tehlike altında

#6
Foto - O şehir büyük tehlike altında

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Foto - O şehir büyük tehlike altında

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Foto - O şehir büyük tehlike altında

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Foto - O şehir büyük tehlike altında

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