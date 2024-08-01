2024-08-01 21:30:56 O şehir büyük tehlike altında
Hollanda’nın Lahey şehrinde yükselen deniz seviyeleri kenti tehdit ediyor.
Hollanda’nın Lahey şehrinde yükselen deniz seviyeleri kenti tehdit ediyor.
Hollanda'nın Lahey şehrinin sekiz ilçesinden biri olan Scheveningen, iklim değişikliği nedeniyle yükselen deniz seviyelerinden kaynaklanan tehdit ile karşı karşıya.
Scheveningen belediyesi acil bir eylemde bulunulmazsa Scheveningen'in yok olma riskiyle karşı karşıya kalabileceği konusundaki endişelerini dile getirdi.
Lahey kentinde hafta boyunca etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Hollandalılar serinlemek için 'Scheveningen' plajında vakit geçirdi.
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