O mekan yeni çağa yenik düştü

Kendilerinin 100 sene öncesinde kiracı olduğunu daha sonra kahvehaneyi satın aldıklarını anlatan Çaker, "Babam çoluk çocuk sahibi olduktan sonra zaman itibariyle de kiracılıktan mal sahibinin teklifine nazaran ben burayı satın aldım. Şimdi benimle anılan bir yer. Bir manada son Osmanlı’yım ben. Bu kahve benden sonra ne olur bilmiyorum. Ben idame ettiriyorum. Ben buraya gözümü açtığımda havuz vardı. Ben tulumbacıları görmedim. Benim doğduğum senelerden önce olsa gerek. Muhit güzel bir yerdir. Eski İstanbul muhitidir. Sayısız güzel insanlar çıkmıştır. Burası güzel bir mahalledir. Herkes birbirini sever ve sayar. Herkes birbirini tanır. Şimdi köylerde oluyor mu bilmiyorum ama biz o zamanlar birbirimize çok yatkındık. Burada bir mahalle kültürü vardı kahve de buna bir sebepti. Muhitin insanları çoluk çocuklu babalar iş dönüşleri, cumartesi ve pazar günleri bize gelirlerdi. Mahalle sakinleri geldiği için onların sayesinde burası mahalle sakinleri olduğu için muhit olurdu. Eski insanlar tulumbacıların buradan yetiştiklerini ve mahalleyi koruduklarını söylerlerdi. Ayrıca mahalle delikanlılığı yaptıklarını söylerlerdi. Bizde oradan biliyoruz yani. Buranın Tulumbacılar Kahvesi olması icap eder çünkü rivayetlerin bir hakikati de vardır. Şimdi burası otel pansiyon, turistik bir bölge oldu. Ben şimdi gelenlerle yetiniyorum. Bir grup gelirse, birileri gelirse, merak eden varsa, gelen varsa onlara hitap edebiliyorum. Ben de gelenlere duyduklarımı nakletmeye çalışıyorum” ifadelerini kullandı.