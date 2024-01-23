O marketlere gidenler hayatlarının şokunu yaşadı! Bu kararı aldılar! Vatandaş isyanda

Zam yağmuru öyle bir hal aldıki bazı marketlerde anbean etiket değiştirildi. Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında gıda ürünlerine gelen akıl almaz zamlar yer alıyor. Kanal D Haber'de yer alan habere göre, gıda ürünlerine gelen zamları ve marketlerdeki fiyat farkını tespit etmek için gidilen Gaziosmanpaşa'da 5 ayrı markette aynı marka ve gramajdaki pirincin fiyatı dikkat çekti. 1 kiloluk pirincin ilk markette 89,95 TL'ye satıldığı belirlenirken ikinci markette aynı ürünün 99,95 TL olduğu görüldü. Üçüncü adresine giden muhabir yine farklı bir fiyatla karşılaştı ve burada aynı ürünün etiketini 109,90 TL olarak gördü.