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O marketlere gidenler hayatlarının şokunu yaşadı! Bu kararı aldılar! Vatandaş isyanda

2024-01-23 16:17:36
O marketlere gidenler hayatlarının şokunu yaşadı! Bu kararı aldılar! Vatandaş isyanda

2024 yılında iğneden ipliğe her ürün ve hizmete zam geldi. Her yılın başında vergi ve maaşlara yapılan rutin zamlar, çarşı pazar fiyatlarına zam olarak yansıdı. Vatandaş ise zamlı maaşını almadan zamlı ürünlerini sepete eklemek zorunda kalıyor. Aynı marka ve gramdaki pirinç her markette farklı fiyata satılıyor. Bazı marketler arasındaki küçük değişimler normal olarak karşılanabilir ancak 50 TL'yi bulan fiyat farkı gelinen son noktayı gözler önüne serdi.

#1
Foto - O marketlere gidenler hayatlarının şokunu yaşadı! Bu kararı aldılar! Vatandaş isyanda

Zam yağmuru öyle bir hal aldıki bazı marketlerde anbean etiket değiştirildi. Vatandaşın en çok şikayet ettiği konuların başında gıda ürünlerine gelen akıl almaz zamlar yer alıyor. Kanal D Haber'de yer alan habere göre, gıda ürünlerine gelen zamları ve marketlerdeki fiyat farkını tespit etmek için gidilen Gaziosmanpaşa'da 5 ayrı markette aynı marka ve gramajdaki pirincin fiyatı dikkat çekti. 1 kiloluk pirincin ilk markette 89,95 TL'ye satıldığı belirlenirken ikinci markette aynı ürünün 99,95 TL olduğu görüldü. Üçüncü adresine giden muhabir yine farklı bir fiyatla karşılaştı ve burada aynı ürünün etiketini 109,90 TL olarak gördü.

#2
Foto - O marketlere gidenler hayatlarının şokunu yaşadı! Bu kararı aldılar! Vatandaş isyanda

Yürüme mesafesindeki marketlerde fiyatları tek tek kontrol eden muhabir gittiği dördüncü adreste de beşinci adreste de aynı fiyata rastlamadı. Birinde 124 TL etiketi göze çarparken bir diğer adreste 138 TL satış fiyatı görüldü. Aynı ürün arasındaki 50 TL'lik uçurum ise vatandaşların dikkatini çekti.

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