O marketlere gidenler hayatlarının şokunu yaşadı! Bu kararı aldılar! Vatandaş isyanda

2024 yılında iğneden ipliğe her ürün ve hizmete zam geldi. Her yılın başında vergi ve maaşlara yapılan rutin zamlar, çarşı pazar fiyatlarına zam olarak yansıdı. Vatandaş ise zamlı maaşını almadan zamlı ürünlerini sepete eklemek zorunda kalıyor. Aynı marka ve gramdaki pirinç her markette farklı fiyata satılıyor. Bazı marketler arasındaki küçük değişimler normal olarak karşılanabilir ancak 50 TL'yi bulan fiyat farkı gelinen son noktayı gözler önüne serdi.