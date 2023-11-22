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Otomotiv
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O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

2023-11-22 16:22:16
O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Sakarya'da 10 ayda üretilen 217 bin 329 aracın yüzde 78,4'üne denk gelen 170 bin 422'si yurt dışına satıldı.

#1
Foto - O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, ocak-ekim döneminde 4 milyar 639 milyon 473 bin dolarlık dış satıma imza attı. Sakarya, en fazla dış satımı yüzde 88,2'ye denk gelen 4 milyar 92 milyon 151 bin dolarla otomotiv alanında gerçekleştirdi.

#2
Foto - O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, Türkiye'de 10 aylık dönemde üretilen 1 milyon 258 bin 751 taşıtın 847 bin 728'i ihraç edildi.

#3
Foto - O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Sakarya ise ürettiği 217 bin 329 aracın yüzde 78,4'üne denk gelen 170 bin 422'sini yurt dışına sattı. Geçen yıl ocak-ekim döneminde 157 bin 810 araç ihracatı gerçekleştiren Sakarya, bu yıl söz konusu zaman diliminde yüzde 8'lik artış kaydetti.

#4
Foto - O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Türkiye'nin taşıt ihracatının yüzde 20,1'ini karşılayan Sakarya, Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerle yükselişine devam ediyor.

#5
Foto - O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Sakarya'da 10 aylık dönemde 170 bin 492 otomobil, 1724 midibüs, 1460 otobüs, 134 kamyonet, 764 küçük kamyon, 42 bin 755 traktör olmak üzere toplam 217 bin 329 araç üretildi. Buna göre kentte, günde 715 araç banttan indirildi.Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı. Toyota ürettiği 170 bin 492 otomobilin 153 bin 492'sini, Otokar 4 bin 82 otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyonun 1907'sini, TürkTraktör ise 42 bin 755 aracın 15 bin 23'ünü ihraç ederek ekonomiye katkı sağladı.

#6
Foto - O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı. Toyota ürettiği 170 bin 492 otomobilin 153 bin 492'sini, Otokar 4 bin 82 otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyonun 1907'sini, TürkTraktör ise 42 bin 755 aracın 15 bin 23'ünü ihraç ederek ekonomiye katkı sağladı.

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