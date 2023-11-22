O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Sakarya'da 10 aylık dönemde 170 bin 492 otomobil, 1724 midibüs, 1460 otobüs, 134 kamyonet, 764 küçük kamyon, 42 bin 755 traktör olmak üzere toplam 217 bin 329 araç üretildi. Buna göre kentte, günde 715 araç banttan indirildi.Üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, TürkTraktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı. Toyota ürettiği 170 bin 492 otomobilin 153 bin 492'sini, Otokar 4 bin 82 otobüs, midibüs, kamyonet ve küçük kamyonun 1907'sini, TürkTraktör ise 42 bin 755 aracın 15 bin 23'ünü ihraç ederek ekonomiye katkı sağladı.