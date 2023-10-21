2023-10-21 13:47:16 O ilimizde yetişiyor, Almanya'ya gidiyor! İhracatta çığır açan ürün! Paraya para demiyorlar
Adana’da yetişip neredeyse Almanya’nın bütün ihtiyacını gideriyor! İhracatta çığır açıyor! Yılda 60 bin tona kadar ihracat yapıldı! Almanya’nın yanında talip olan başka ülkeler de var! Üstelik her yıl yükseliyor... Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen birinci sınıf limon çeşitleri ve narenciye ürünleri, özellikle Almanya olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Kozan’da mayer, enter donat ve kült diken gibi çeşitlerle toplamda 28 bin dönüm arazide yetiştirilen limonlar, yılda ortalama 25 bin tonluk bir ihracat hacmine sahip. Kozan’da yetiştirilen limon ve narenciye ürünleri, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep görüyor. Bu ülkeler arasında Almanya, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Irak da yer alıyor.