O ilimizde yetişiyor, Almanya'ya gidiyor! İhracatta çığır açan ürün! Paraya para demiyorlar

Kozan'ın Almanya ve Avrupa ülkelerine yaptığı limon sevkiyatları her yıl yükseliyor. Kozan limonunun hangi ülkelere gönderildiğini söyleyen Bahattin Can Delibaş “Avrupa ülkeleri olarak Almanya, Polonya, bunların yanı sıra Rusya, Ukrayna, Irak’a Kozan limonunu ihraç ediyoruz. Bu yıl güzel bir talep var. Daha güzel olacağını düşünüyoruz. Almanya’da havalar soğudukça talep artıyor. Şu an dünya geneli sıcak hava etkili olduğu için limon soğuk havada daha çok talep gören bir ürün. Almanya’ya limon ve narenciye olarak 2 bin 500 ton biz yolluyoruz diğer fabrikalarda büyük bir talep oluyor. Yıllık yaklaşık 60 bin ton kadar ihracat yapıyoruz. Kozan Limonun dayanıklı olması, sulu ve aroması yoğun bir talep oluyor. Bu ihracat ile bahçeye, istihdama büyük katkı sağlıyor ve Kozan’ın kalkınmasına destek oluyor." dedi.