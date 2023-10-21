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O ilimizde yetişiyor, Almanya'ya gidiyor! İhracatta çığır açan ürün! Paraya para demiyorlar

2023-10-21 13:47:16
O ilimizde yetişiyor, Almanya'ya gidiyor! İhracatta çığır açan ürün! Paraya para demiyorlar

Adana’da yetişip neredeyse Almanya’nın bütün ihtiyacını gideriyor! İhracatta çığır açıyor! Yılda 60 bin tona kadar ihracat yapıldı! Almanya’nın yanında talip olan başka ülkeler de var! Üstelik her yıl yükseliyor... Adana'nın Kozan ilçesinde yetişen birinci sınıf limon çeşitleri ve narenciye ürünleri, özellikle Almanya olmak üzere birçok ülkeye gönderiliyor. Kozan’da mayer, enter donat ve kült diken gibi çeşitlerle toplamda 28 bin dönüm arazide yetiştirilen limonlar, yılda ortalama 25 bin tonluk bir ihracat hacmine sahip. Kozan’da yetiştirilen limon ve narenciye ürünleri, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep görüyor. Bu ülkeler arasında Almanya, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Irak da yer alıyor.

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Foto - O ilimizde yetişiyor, Almanya'ya gidiyor! İhracatta çığır açan ürün! Paraya para demiyorlar

Limon ihracatının ilçede yüzlerce kişiye istihdam sağladığı belirtildi. Narenciye işçi çavuşu Meryem Toraman, “Fabrikada yaklaşık 70-80 kişi çalışıyoruz. Limona talep yoğun olduğu için çok memnunuz. Limonumuz lezzetli ve dayanıklı" diyor.

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Foto - O ilimizde yetişiyor, Almanya'ya gidiyor! İhracatta çığır açan ürün! Paraya para demiyorlar

Kozan'ın Almanya ve Avrupa ülkelerine yaptığı limon sevkiyatları her yıl yükseliyor. Kozan limonunun hangi ülkelere gönderildiğini söyleyen Bahattin Can Delibaş “Avrupa ülkeleri olarak Almanya, Polonya, bunların yanı sıra Rusya, Ukrayna, Irak’a Kozan limonunu ihraç ediyoruz. Bu yıl güzel bir talep var. Daha güzel olacağını düşünüyoruz. Almanya’da havalar soğudukça talep artıyor. Şu an dünya geneli sıcak hava etkili olduğu için limon soğuk havada daha çok talep gören bir ürün. Almanya’ya limon ve narenciye olarak 2 bin 500 ton biz yolluyoruz diğer fabrikalarda büyük bir talep oluyor. Yıllık yaklaşık 60 bin ton kadar ihracat yapıyoruz. Kozan Limonun dayanıklı olması, sulu ve aroması yoğun bir talep oluyor. Bu ihracat ile bahçeye, istihdama büyük katkı sağlıyor ve Kozan’ın kalkınmasına destek oluyor." dedi.

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