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Yaşam
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O ilimizde limonun fiyatı 90 TL'den 30 TL'ye düştü

2024-09-16 10:04:23
O ilimizde limonun fiyatı 90 TL'den 30 TL'ye düştü

Çayın limonsuz içilmediği Erzincan'da limon fiyatlarının düşmesi yüzleri güldürdü.

#1
Foto - O ilimizde limonun fiyatı 90 TL'den 30 TL'ye düştü

Çayın limonsuz içilmediği Erzincan’da cep yakan limon fiyatları vatandaşın tadını kaçırmıştı. Geçtiğimiz ay kilosu 90 TL’den satılan sarı altının fiyatı bu hafta 30 TL’ye düştü. Pazarda alışveriş yapan tüketiciler, limondaki fiyat düşüşünden memnun olduklarını söyledi. Pazarda zam rekoru kıran limon bu kez satış rekoru kırdı.

#2
Foto - O ilimizde limonun fiyatı 90 TL'den 30 TL'ye düştü

“Artık Erzincan’da limonsuz çay içme devri kapandı.” diyen pazarcı esnafından Hüseyin Parlak, “Çayın limonsuz içilmediği Erzincan’da limonda fiyat düştü. Geçen ay 90 liradan satılan limonlarımız bu hafta 30 liraya kadar düştü. Herkes artık çayına rahat rahat limon katabilir. ” dedi.

#3
Foto - O ilimizde limonun fiyatı 90 TL'den 30 TL'ye düştü

Bu hafta pazarın zam şampiyonu ise 300 TL ile bamya oldu. Bamyayı sırsıyla sarımsak ve incir takip etti.

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