2024-05-22 14:07:10 O ilde dağlar böyle renklendi
Tunceli'de ömrü 20 gün olan ters laleler açtı. Ağlayan gelin olarak ifade edilen çiçekler adeta görsel şölene imza atıyor.
Tunceli'de ömrü 20 gün olan ters laleler açtı. Ağlayan gelin olarak ifade edilen çiçekler adeta görsel şölene imza atıyor.
Tunceli'nin Ovacık ve Çemişgezek ilçelerinde ters lalelerin olduğu bölgelere giden onlarca kişi, hem doğa yürüyüşü yaptı hem de ters laleleri görüp fotoğraflarını çekti.
Eşine az rastlanan çiçek türlerinden biri olan ters lalelerin adeta görsel şölen sunduğu Ovacık ve Çemişgezek ilçelerinde uzun süren zorlu yolculuk sonrasında ulaşan doğaseverler, gördükleri manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile ölümsüzleştirdi. Ters lalelere zarar verme korkusundan dolayı dokunamadıkları çiçeklerin yanında türküler seslendirip keyifli zaman geçirdi.
Çemişgezek ilçesinde Hakan Gökalp'in refakatindeki öğretmenlerden oluşan doğasever grup ters laleleri görmek için Kırklar dağına tırmandı. Tunceli Ovacık arasındaki Ağdat yaylasına giden Dersim Dağcılık Kulübü üyeleri ise zorlu yolculuğun ardından, nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan ters laleleri görüp, fotoğraflarını çekti.
Karşılaştıkları manzaranın olağanüstü olduğunu belirten Dersim Doğa Kulübü üyesi Çiğdem Baloğlu, "Çok zorlu ve keyifli bir yürüyüşün ardından, ters lalelerin oluşturduğu görsel şölene şahit olduk. Ters lalelerin son günlerini yakaladık ve güzel fotoğraflar çektik. Çok güzel ve sıra dışı bir bitki. Doğal güzelliklerimizin yaşatılması için hepimizin çaba göstermesi gerekiyor. Muhteşem bir doğamız var. Zarar vermeden bu güzellikleri yerinde görmek inanılmaz güzel" şeklinde ifadelere yer verdi.
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