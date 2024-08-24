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Spor
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O hakkı ortadan kalkacak! Geri adım attırdı: Acun Ilıcalı fena çuvalladı fena…

2024-08-24 11:52:31
O hakkı ortadan kalkacak! Geri adım attırdı: Acun Ilıcalı fena çuvalladı fena…

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti. Sarı-lacivertli kulüp, "Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere izinli olarak İngiltere'ye gitmiştir" açıklamasını yaptı. Bu gelişme, Acun Ilıcalı'nın daha önceki sözlerini yeniden gündeme getirdi.

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Foto - O hakkı ortadan kalkacak! Geri adım attırdı: Acun Ilıcalı fena çuvalladı fena…

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu. Yıldız oyuncunun transferi için yaklaşık 32 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Bu gelişme, Acun Ilıcalı'nın önceki açıklamalarını yeniden gündeme getirdi.

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Foto - O hakkı ortadan kalkacak! Geri adım attırdı: Acun Ilıcalı fena çuvalladı fena…

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı, Ferdi Kadıoğlu ile ilgili yaptığı açıklamada, 30 milyon Euro'luk transfer tekliflerinin kendilerini heyecanlandırmadığını belirtmişti. Ilıcalı, "Ferdi'ye gelen 30 milyon Euro'luk teklifler bizim için artık normal ve bizi heyecanlandırmıyor" demişti.

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Foto - O hakkı ortadan kalkacak! Geri adım attırdı: Acun Ilıcalı fena çuvalladı fena…

30 Milyon Euro'ya Transfer Tepki Çekti

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Foto - O hakkı ortadan kalkacak! Geri adım attırdı: Acun Ilıcalı fena çuvalladı fena…

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamaları sonrasında, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon Euro civarına transfer olması, taraftarlar arasında şaşkınlık ve tepki yarattı.

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Yorumlar

HanYavuz

Fenerin işi tamamen algı ve eyyam, fitnecilik
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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