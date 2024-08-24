O hakkı ortadan kalkacak! Geri adım attırdı: Acun Ilıcalı fena çuvalladı fena…

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton & Hove Albion FC ile transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti. Sarı-lacivertli kulüp, "Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere izinli olarak İngiltere'ye gitmiştir" açıklamasını yaptı. Bu gelişme, Acun Ilıcalı'nın daha önceki sözlerini yeniden gündeme getirdi.