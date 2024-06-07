O çiftlikte 10 binden fazla ceset parçası çıktı!

OLAYIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ Polis, Baumeister için bir tutuklama emri çıkardı, ancak o Ontario'ya kaçtı ve suçlanmadan önce intihar etti. Yetkililer, çiftlikte bulunan kalıntıların en az 25 kurbana ait olduğunu düşünüyor. Son kimliklendirilen kurban, 1993'te kaybolan Jeffrey A. Jones oldu. Gelişmiş DNA teknolojisi, daha fazla kurbanın kimliklendirilmesi için yeni çabaları tetikledi. Bu çaba, FBI, Indiana Eyalet Polisi Laboratuvarı, Indianapolis Üniversitesi Biyoloji ve Antropoloji Bölümü'nden Dr. Krista Latham ve Teksas merkezli Othram Lab'dan DNA uzmanlarının iş birliğiyle yürütülüyor. "SORUŞTURMA SON DERECE ZORLU" Son altı ayda toplam üç kimliklendirme yapıldı ve dört DNA profili daha FBI'a gönderildi. Ağustos 1993'te kaybolan Allen Livingston ve 1996'da kaybolan Manuel Resendez sırasıyla Aralık ve Ocak aylarında kimliklendirildi. Hamilton County Adli Tabibi Jeff Jellison, "Birçok kalıntı yakılmış ve ezilmiş halde bulunduğundan, bu soruşturma son derece zorlu; ancak olayı inceleyen emniyet ve adli uzmanlar ekibi kararlılıkla çalışmaya devam ediyor" dedi. Indiana Polisi ve Hamilton County Adli Tabiplik Bürosu, o dönemde kaybolmuş birini tanıyan herkesin adli tabiplik bürosuyla iletişime geçmesini istiyor.