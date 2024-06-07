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Dünya
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O çiftlikte 10 binden fazla ceset parçası çıktı!

2024-06-07 09:46:31
O çiftlikte 10 binden fazla ceset parçası çıktı!

Indiana'da şüpheli bir seri katile ait çiftlikte çıkanlar adeta kan dondurdu. Çiftlikte bulunan 10 binden fazla insan kalıntısının kimliklendirilmesi için çalışmalar sürüyor. Şüpheli Ontario'ya kaçmış ve suçlanmadan önce intihar etmişti. Indiana'da yetkililer, şüpheli bir seri katile ait çiftlikte bulunan 10 binden fazla insan kalıntısını kimliklendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hamilton County Adli Tabibi Jeff Jellison, bu hafta davadaki son kimliklendirmeyi duyurdu; bu keşifler, ilk olarak 1996'da 18 dönümlük Fox Hollow Çiftliği'nde insan kemiklerinin bulunmasıyla başlamıştı.

#1
Foto - O çiftlikte 10 binden fazla ceset parçası çıktı!

NE OLMUŞTU? Başarılı bir iş insanı ve üç çocuk babası olan Herb Baumeister, 1988'de ailesiyle birlikte bu mülke taşındıktan sonra, genç erkekleri evine çekip öldürdüğü düşünülüyor. 1994 yılında, Baumeister'ın 15 yaşındaki oğlu evin arkasındaki ormanda bir insan kafatası buldu ve aynı dönemde polis, eşcinsel erkekleri hedef alan bir seri katili aramaya başladı. Baumeister'in eşi Julie, bu bulgu üzerine kocasını sorguladı ve dedektiflere göre Baumeister, bunun babasının hekimlik pratiğinden kalan bir şey olabileceğini iddia etti. Ancak, Julie 1996'da boşanma davası açtıktan sonra, polis mülkü aradı ve kafatası, dişler ve diğer kemik parçalarını buldu. Bu keşif, nihayetinde 10 binden fazla "yakılmış ve ezilmiş" kemik parçasının veya kurbanlara ait kalıntıların bulunmasına yol açtı.

#2
Foto - O çiftlikte 10 binden fazla ceset parçası çıktı!

OLAYIN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ Polis, Baumeister için bir tutuklama emri çıkardı, ancak o Ontario'ya kaçtı ve suçlanmadan önce intihar etti. Yetkililer, çiftlikte bulunan kalıntıların en az 25 kurbana ait olduğunu düşünüyor. Son kimliklendirilen kurban, 1993'te kaybolan Jeffrey A. Jones oldu. Gelişmiş DNA teknolojisi, daha fazla kurbanın kimliklendirilmesi için yeni çabaları tetikledi. Bu çaba, FBI, Indiana Eyalet Polisi Laboratuvarı, Indianapolis Üniversitesi Biyoloji ve Antropoloji Bölümü'nden Dr. Krista Latham ve Teksas merkezli Othram Lab'dan DNA uzmanlarının iş birliğiyle yürütülüyor. "SORUŞTURMA SON DERECE ZORLU" Son altı ayda toplam üç kimliklendirme yapıldı ve dört DNA profili daha FBI'a gönderildi. Ağustos 1993'te kaybolan Allen Livingston ve 1996'da kaybolan Manuel Resendez sırasıyla Aralık ve Ocak aylarında kimliklendirildi. Hamilton County Adli Tabibi Jeff Jellison, "Birçok kalıntı yakılmış ve ezilmiş halde bulunduğundan, bu soruşturma son derece zorlu; ancak olayı inceleyen emniyet ve adli uzmanlar ekibi kararlılıkla çalışmaya devam ediyor" dedi. Indiana Polisi ve Hamilton County Adli Tabiplik Bürosu, o dönemde kaybolmuş birini tanıyan herkesin adli tabiplik bürosuyla iletişime geçmesini istiyor.

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