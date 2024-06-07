2024-06-07 09:46:31 O çiftlikte 10 binden fazla ceset parçası çıktı!
Indiana'da şüpheli bir seri katile ait çiftlikte çıkanlar adeta kan dondurdu. Çiftlikte bulunan 10 binden fazla insan kalıntısının kimliklendirilmesi için çalışmalar sürüyor. Şüpheli Ontario'ya kaçmış ve suçlanmadan önce intihar etmişti. Indiana'da yetkililer, şüpheli bir seri katile ait çiftlikte bulunan 10 binden fazla insan kalıntısını kimliklendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hamilton County Adli Tabibi Jeff Jellison, bu hafta davadaki son kimliklendirmeyi duyurdu; bu keşifler, ilk olarak 1996'da 18 dönümlük Fox Hollow Çiftliği'nde insan kemiklerinin bulunmasıyla başlamıştı.