O çete artık gün yüzü göremeyecek! Türkiye’de tam 20 milyon kişiye zarar vermişlerdi

İddianamede, Gökay Celal Gülen ve Osman Yıldırım'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirerek sahte banka veya kredi kartı üretme-satma", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçlarından 19 yıl 7 aydan 50 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanıklar Fatih Kulaklı, Barış Serbay Sertler, Erol Çakır, Eyüp Yirmili ve Yunus Çolak'ın da "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçlarından 9 yıl 6 aydan 26 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.