O çete artık gün yüzü göremeyecek! Türkiye’de tam 20 milyon kişiye zarar vermişlerdi

Sanığa, dijital verilerden ele geçirilen, banka hesaplarına girişlerle ilgili kullandığı, "Diyorsunuz ki hata olmuş, para gelmiş. O zaman girip bakıyorum. Ola ki ben oradan 1 milyon lira çaldım. Banka oraya ulaşmayacak mı sanıyorsun, bizim oradan IP adreslerini almayacak mı sanıyorsun? Bak bugüne kadar bu işi 4 kişiye öğrettim. Sen beşincisin, dördüncü Fatih. İlk üç var ya, ilk üçü de cezaevinde." cümlesi soruldu. Gülen, konuşmayı hatırlamadığını iddia ederek, Fatih Kulaklı ve Osman Yıldırım'a bir şey öğretmediğini öne sürdü. Örgütün yöneticisi Osman Yıldırım'a ise emniyetteki ifadesinde, Zoom üzerinden örgütle yaptıkları videolu görüşmeleri ve eylemleri neden kaydettiği soruldu. Yıldırım, "Bilgisayar kullanımını öğrenmek amacıyla görüşme sağlıyorduk. Unutmamak amacıyla kayıt altına alıyordum." yanıtını verdi.