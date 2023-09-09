O alanlara çöp atanlar böyle yakalanacak

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne göre sulak alanların doldurulması ve kurutulması yasaktır. Bu yolla arazi kazanılamaz. Bu hükme aykırı olarak arazi kazanılması halinde söz konusu alan faaliyet sahibince eski haline getirilir. Sulak alanlar doldurulduğu gibi, aynı zamanda insan ve diğer canlıların yaşamları için çok tehlikeli olan atıkların da buraya atılması çok sakıncalıdır. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ve Söke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Argavlı sulak alanlarında atıkların ve çöplerin bulunduğu alanlarda inceleme yaptılar. Atıkların içindeki bulgulardan bazılarını kimlerin attığı tespitleri yapıldı. Gerekli yaptırımların uygulanması için en ağır cezaların verilmesi için işlem başlatılacak. Bölgeye atıkların ve hafriyatların dökülmesinin önüne geçilmesi için fotokapan uygulaması yapılacak.