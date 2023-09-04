O akarsu yosun tuttu

Akarsuyun yeşile büründüğünü belirten Ahmet Ataş, “Yosun ve temizlik konusunda yetkilerden şunu istiyoruz biraz yosun sıkıntısı var burada. Bunun temizlenmesini istiyoruz. Buraya pikniğe gelen vatandaşlar gençler burayı temiz tutmuyorlar. Temizlik konusunda titiz değiller sadece bu konuda dikkat etsinler. Zaten gördüğünüz gibi bir de yosun sıkıntısı var. Bir de burada devlet tarafından biliniyor, resmiyette de var. Burası Milli Park ilan edilmiş. Bir sürü de kuş türü de var. Sayamayacağımız kadar kuş türü var, yani böyle temizlik konusunda yetkililer bir el atsa buraya çok sevinirim. Bir de burası kirlendiği zaman yosun tutuyor, bu da kokuyor. Çevreye bu koku dağılıyor yetkilerden bu konuda titiz olmalarını burayı temizlemelerini istiyorum” dedi.