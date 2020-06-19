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Nurtaç Canan kimdir? Nurtaç Canan öldü mü?

2020-06-19 22:55:13
Nurtaç Canan kimdir? Nurtaç Canan öldü mü?

Nurtaç Canan kimdir? Nurtaç Canan şiddetii Türkiye'nin gündemine oturdu. Kanı ile yazı yazan şiddet maduru Nurtaç Canan ile ilgili yaşayan korkunç olayın detayları merak edilmeye başladı. Nurtaç Canan öldü mü?

#1
Foto - Bugün sosyal medyanın gündeminde 23 yıldır eşinden şiddet gören genç bir kadının paylaştığı not vardı. 'Beni Ragıp vurdu, hakkınızı helal edin' yazılmış not binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Genç kadın, İstanbul Zeytinburnu'nda ikamet ediyordu. oğluyla yepyeni bir hayat kurmayı planlayan Nurtaç Canan kimdir?

Bugün sosyal medyanın gündeminde 23 yıldır eşinden şiddet gören genç bir kadının paylaştığı not vardı. 'Beni Ragıp vurdu, hakkınızı helal edin' yazılmış not binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Genç kadın, İstanbul Zeytinburnu'nda ikamet ediyordu. oğluyla yepyeni bir hayat kurmayı planlayan Nurtaç Canan kimdir?

#2
Foto - Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddete maruz kalan Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şiddete maruz kalan Nurtaç Canan ile oğlunun uygun hizmet modellerinden yararlanmalarını sağlayacaklarını bildirdi.

#3
Foto - Nurtaç Canan kimdir? İstanbul Zeytinburnu’nda ikamet ediyordu. 46 yaşındaki Nurtaç Canan, 22 yaşında bir erkek çocuk annesi. Evlendiği ilk yıllarda eşinden ayrılan Nurtaç Canan, yine ayrılmak istediğinde saldırıya uğradı. Kocası Ragıp Canan’ın silahlı saldırısı sonucu yaralanan Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kanıyla kendini vuran kişinin kocası olduğunu yazdı. Çok şükür ki Nurtaç Canan kurtulda ama bugün yakalanamayan eşinin korkusuyla hayatını sürdürüyor.

Nurtaç Canan kimdir? İstanbul Zeytinburnu’nda ikamet ediyordu. 46 yaşındaki Nurtaç Canan, 22 yaşında bir erkek çocuk annesi. Evlendiği ilk yıllarda eşinden ayrılan Nurtaç Canan, yine ayrılmak istediğinde saldırıya uğradı. Kocası Ragıp Canan’ın silahlı saldırısı sonucu yaralanan Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kanıyla kendini vuran kişinin kocası olduğunu yazdı. Çok şükür ki Nurtaç Canan kurtulda ama bugün yakalanamayan eşinin korkusuyla hayatını sürdürüyor.

#4
Foto - Nurtaç Canan (46) ve Ragıp Canan (46), 23 yıl önce evlendi. Bir oğulları oldu. Ragıp Canan eşine evlilikleri boyunca şiddet uyguladı. Kafasında kavanoz kırdı. Yumruk atıp burnunu kırdı. Kaynar çayla yaktı. Şiddet mağduru kadın korkusundan şikâyetçi olamadı. Her seferinde ailesinin yanına kaçtı. Kocası akrabaları araya sokarak eşini her defasında ikna edip eve geri getirdi. Evlendiği ilk yıl şiddete dayanamayan Nurtaç Canan eşinden boşandı. Ancak Ragıp Canan onu tekrar evlenmeye razı etti. Pandemi sürecinde işyerlerini kapatan Nurtaç Canan eşine, “Ayrılmak istiyorum” dedi. Çılgına dönen Ragıp Canan, ocaktan aldığı çaydanlığı üzerine attı. Kadının boynu ve kolu yandı. Yine korkudan şikâyetçi olmadı.

Nurtaç Canan (46) ve Ragıp Canan (46), 23 yıl önce evlendi. Bir oğulları oldu. Ragıp Canan eşine evlilikleri boyunca şiddet uyguladı. Kafasında kavanoz kırdı. Yumruk atıp burnunu kırdı. Kaynar çayla yaktı. Şiddet mağduru kadın korkusundan şikâyetçi olamadı. Her seferinde ailesinin yanına kaçtı. Kocası akrabaları araya sokarak eşini her defasında ikna edip eve geri getirdi. Evlendiği ilk yıl şiddete dayanamayan Nurtaç Canan eşinden boşandı. Ancak Ragıp Canan onu tekrar evlenmeye razı etti. Pandemi sürecinde işyerlerini kapatan Nurtaç Canan eşine, “Ayrılmak istiyorum” dedi. Çılgına dönen Ragıp Canan, ocaktan aldığı çaydanlığı üzerine attı. Kadının boynu ve kolu yandı. Yine korkudan şikâyetçi olmadı.

#5
Foto - Nurtaç Canan bu kez kararlıydı. Eşinden ayrılacak ve 22 yaşındaki oğluyla yeni bir yaşam kuracaktı. Eşyalarını toplamak için 4 Haziran’da İstanbul Zeytinburnu’ndaki eve gitti. Tam evden çıkarken elinde silahla içeri giren eşi, belden aşağısına defalarca kurşun sıktı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadın, yere yığıldı. Ragıp Canan eşinin banka kartı ve telefonunu alarak kaçtı. Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.’ Ragıp Canan kaçtıktan sonra oğlunu arayıp “Anneni dövdüm, git bir bak” dedi. Annesinin yanına giden oğlu korkunç manzarayla karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan’a bacağının kesilebileceği söylendi. Ameliyat başarılı geçti ve bacakları kesilmekten kurtuldu. Ancak Canan artık yürüyemediği gibi bacaklarını kıpırdatamıyor. Hâlâ yakalanamayan eşinin mesaj atarak ve akrabalarına araya sokarak barışmaya çalıştığını söyleyen Canan “O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor” dedi.

Nurtaç Canan bu kez kararlıydı. Eşinden ayrılacak ve 22 yaşındaki oğluyla yeni bir yaşam kuracaktı. Eşyalarını toplamak için 4 Haziran’da İstanbul Zeytinburnu’ndaki eve gitti. Tam evden çıkarken elinde silahla içeri giren eşi, belden aşağısına defalarca kurşun sıktı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden kadın, yere yığıldı. Ragıp Canan eşinin banka kartı ve telefonunu alarak kaçtı. Hareket edemeyen Nurtaç Canan, öleceğini düşünerek kendi kanıyla yere şu yazıyı yazdı: ‘Annem babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum.’ Ragıp Canan kaçtıktan sonra oğlunu arayıp “Anneni dövdüm, git bir bak” dedi. Annesinin yanına giden oğlu korkunç manzarayla karşılaştı. Hastaneye kaldırılan Nurtaç Canan’a bacağının kesilebileceği söylendi. Ameliyat başarılı geçti ve bacakları kesilmekten kurtuldu. Ancak Canan artık yürüyemediği gibi bacaklarını kıpırdatamıyor. Hâlâ yakalanamayan eşinin mesaj atarak ve akrabalarına araya sokarak barışmaya çalıştığını söyleyen Canan “O adam yarım bıraktığı işi tamamlamak istiyor” dedi.

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