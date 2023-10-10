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Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

2023-10-10 14:38:30
Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

Japan Mobility Show'un ikinci elektrikli araç konsepti, çevreye duyarlı, doğa tutkunları için tasarlandı.

#1
Foto - Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

Nissan, 25 Ekim'de başlayacak olan Japonya Mobilite Fuarında sergileyeceği gelişmiş EV konseptleri serisinin ikinci aracı olan Nissan Hyper Adventure'ı tanıttı.

#2
Foto - Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

Nissan Hyper Adventure konsepti, açık hava maceralarına ve çevre dostu bir yaşam tarzına sahip, tutkulu insanlar için tasarlanmış bir spor SUV. Dijital konsept ve V2X (araçtan her şeye) teknolojisi, çevreye saygılı olmaya devam ederken, her zaman ve her yerde elektrik ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlandı.

#3
Foto - Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

İster yerel dağlarda bir hafta sonu gezintisi, ister uzak bir bölgeye aylar süren bir yolculuk olsun, Nissan Hyper Adventure'ın birincil hedefi açık havayı sevenlerin uzun süreli enerji ihtiyaçlarını karşılıyor. Yüksek kapasiteli bataryası, kullanıcıların aletlerini çalıştırmalarına, kamp alanlarını aydınlatmalarına ve hatta elektrikli jet ski'lerini şarj etmelerine olanak tanıyan bir enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. V2X özelliği, şebekeye fazla güç sağlayarak (V2G) evlere (V2H) veya yerel bir topluluğa da güç sağlayabiliyor.

#4
Foto - Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

Nissan Hyper Adventure'ın dış tasarımı, aracın yan tarafındaki ayırt edici çapraz çizgi sayesinde geniş kabini vurgulayan dinamik gövde panellerine sahip. Otomobil, hava akışını ön rüzgarlıklardan yönlendirerek yüksek aerodinamik performans elde edebiliyor. Tavan ve yan camlar ile arka tarafın aynı hizadaki yüzeyini bütünleştiren cam detayı ile birlikte araç daha da geliştirilmiş aerodinamik özellikler taşıyor. Tekerlekler ile ön ve arka tamponlar, aracın karlı bölgelerden daha güçlü ve kolayca geçmesini sağlamak için kramponlar veya kar tutuş dişlileri ile donatıldı.

#5
Foto - Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

İç mekanın benzersiz özellikleri ve kabin alanı, her durumda sürüşü kolay ve konforlu hale getirmek için tasarlandı. Gösterge paneli, ön camın alt kısmına bağlanarak sanki aracın gövdesi şeffamış gibi geniş bir görüş alanına sahip ve aracın içindeki ile dışındaki alanı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlıyor.

#6
Foto - Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

İç mekanda ayrıca çadır, kayak ve hatta kano gibi dış mekan ekipmanları için kargo alanı da bulunuyor. Arka koltuk sırası, bir aks üzerinde 180 derece dönebildiği ve aracın arkasına bakan rahat bir oturma alanı oluşturuyor. Otomatik uzatılabilir ve geri çekilebilir basamaklar içeren bu ayırt edici özellik, kamp yaparken, kayak için yapmak için hazırlanırken hazırlanırken ya da doğal bir manzarayı seyrederken oldukça kullanışlı olabiliyor.

#7
Foto - Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

Nissan Hyper Adventure konsepti, çok çeşitli açık hava maceralarını konforlu, güvenli ve iyi bir enerji kaynağı ile desteklemek için tasarlandı. Konsept Japonya Mobilite fuarında dijital olarak görücüye çıkacak.

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