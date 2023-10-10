Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

İç mekanda ayrıca çadır, kayak ve hatta kano gibi dış mekan ekipmanları için kargo alanı da bulunuyor. Arka koltuk sırası, bir aks üzerinde 180 derece dönebildiği ve aracın arkasına bakan rahat bir oturma alanı oluşturuyor. Otomatik uzatılabilir ve geri çekilebilir basamaklar içeren bu ayırt edici özellik, kamp yaparken, kayak için yapmak için hazırlanırken hazırlanırken ya da doğal bir manzarayı seyrederken oldukça kullanışlı olabiliyor.