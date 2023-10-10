Nissan, Nissan Hyper Adventure konseptini tanıttı

İster yerel dağlarda bir hafta sonu gezintisi, ister uzak bir bölgeye aylar süren bir yolculuk olsun, Nissan Hyper Adventure'ın birincil hedefi açık havayı sevenlerin uzun süreli enerji ihtiyaçlarını karşılıyor. Yüksek kapasiteli bataryası, kullanıcıların aletlerini çalıştırmalarına, kamp alanlarını aydınlatmalarına ve hatta elektrikli jet ski'lerini şarj etmelerine olanak tanıyan bir enerji kaynağı olarak kullanılabiliyor. V2X özelliği, şebekeye fazla güç sağlayarak (V2G) evlere (V2H) veya yerel bir topluluğa da güç sağlayabiliyor.