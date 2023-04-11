Nisan yağışları ilaç oldu

Şaylan, sezonun kuraklık nedeniyle çok stresli başladığını aktararak, "Mecburen kuru toprağa ekmiştik buğdaylarımızı. Ancak zaman zaman etkili olan sağanak ürünün boy vermesine yetti. Yeterli yağış olmasa da buğdayın rahatlamasını sağlıyor. Başak verme sürecini de atlatırsak kötü başladığımız sezonu iyi bir şekilde tamamlamış oluruz. Önemli olan kalite ve verimden bir kayıp yaşamamak." diye konuştu. Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise kurak bir dönemin ardından etkili olan yağışların çiftçiye umut olduğunu dile getirdi. Yağışların ayçiçeği ekimi için de iyi olduğunu vurgulayan Saygı, "Kuraklıktan dolayı çiftçiler düşünceliydi. Bu hafta boyunca yağışlar devam edecek. İnşallah toprak bu süreçte yağmura doyacak. Kar yağmadığı için biraz endişeliydik ama bu yağışlar ürünlerin gelişimine katkı sağladı. Bir olumsuzluk olmazsa buğday da çiftçinin yüzü gülecektir." ifadelerini kullandı.