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Nisan yağışları ilaç oldu

2023-04-11 14:53:48
Nisan yağışları ilaç oldu

Kurak bir kış mevsimi geçiren Trakya’da çiftçiler büyük bir kaygı taşıyordu. Son yağışların ardından sararan buğdaylar yeşile döndü.

#1
Foto - Nisan yağışları ilaç oldu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, son yağışlarla birlikte buğday boylarının diz seviyesine ulaştığını, sarı renkte olan alanların ise yeşile döndüğünü söyledi.

#2
Foto - Nisan yağışları ilaç oldu

Edirne'de mart ayında metrekareye düşen yağış miktarı geçen yılın aynı ayına göre 41,2 kilogram artarak 50,2 kilogram oldu. Kuraklık nedeniyle gelişme kaybı yaşayan buğday son yağışlarla istenilen seviyeye ulaştı.

#3
Foto - Nisan yağışları ilaç oldu

TÜ Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, son 70 yılın en kurak kışlarından birinin yaşandığını söyledi. Yağışları dört gözle beklediklerini belirten Kaya, "Aralık ayı son 70 yılın en kurak ayıydı. Aralık ayında yağış bekledik, gelmedi. Ocak ayında bekledik, gelmedi. Depremden sonra ülkemiz bir felaket de yaşayabilirdi. O yüzden dört gözle beklediğimiz bir yağıştı. Bir hafta önce tekrar yağdı. Şu anda devam ediyor. Tarlaya baktığımızda da gelişmeler gayet güzel." dedi.

#4
Foto - Nisan yağışları ilaç oldu

Kaya, buğdayın başaklanma döneminde olduğunu, yağışların ürüne "ilaç" gibi geldiğini anlatarak, "Özellikle yağışlardan önce buğday 15-20 gün gerideydi. Çiftçi gübreleri de attı. Bazı sarı alanlar, tamamen yeşile döndü. Yani gübrelere de faydası oldu. Buğdayın boyları da arttı. Hemen hemen diz boyuna doğru yaklaşmaya başladı." dedi.

#5
Foto - Nisan yağışları ilaç oldu

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da son günlerde zaman zaman etkisini gösteren yağışların buğdaya çok iyi geldiğini belirtti. Kurak bir kış geçiren bölgede buğdayın kuru toprağa ekildiğini hatırlatan Şaylan, kısa süreli yağış ile ürünün çimlendiğini, daha sonra boy atma sürecinde de güzel yağışlar aldığını söyledi.

#6
Foto - Nisan yağışları ilaç oldu

Şaylan, sezonun kuraklık nedeniyle çok stresli başladığını aktararak, "Mecburen kuru toprağa ekmiştik buğdaylarımızı. Ancak zaman zaman etkili olan sağanak ürünün boy vermesine yetti. Yeterli yağış olmasa da buğdayın rahatlamasını sağlıyor. Başak verme sürecini de atlatırsak kötü başladığımız sezonu iyi bir şekilde tamamlamış oluruz. Önemli olan kalite ve verimden bir kayıp yaşamamak." diye konuştu. Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise kurak bir dönemin ardından etkili olan yağışların çiftçiye umut olduğunu dile getirdi. Yağışların ayçiçeği ekimi için de iyi olduğunu vurgulayan Saygı, "Kuraklıktan dolayı çiftçiler düşünceliydi. Bu hafta boyunca yağışlar devam edecek. İnşallah toprak bu süreçte yağmura doyacak. Kar yağmadığı için biraz endişeliydik ama bu yağışlar ürünlerin gelişimine katkı sağladı. Bir olumsuzluk olmazsa buğday da çiftçinin yüzü gülecektir." ifadelerini kullandı.

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