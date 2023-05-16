2023-05-16 21:05:08 New Jersey'deki "Ekolojik Köprüler"
ABD’de bulunan ekolojik köprüler, yabani hayvanların trafik kazalarında ölüm oranını düşürdü.
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ABD’de bulunan ekolojik köprüler, yabani hayvanların trafik kazalarında ölüm oranını düşürdü.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Newark bölgesi ile New Jersey kentindeki karayolları üzerinde uzanan ve Watchung Reservation County Park'ının bölümlerini birbirine bağlayan "Ekolojik Köprüler" yaban hayatını korumayı hedefliyor.
Köprüler, yabani hayvanların trafik kazalarında ölüm oranını düşürürken, aynı zamanda sürücülere de güvenli otoyol geçişini sağlıyor.
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