Haber Merkezi Giriş Tarihi: Netanyahu’nun algı oyunu çöktü! “Yahudi kahraman” dediği isim Müslüman çıkınca bakın ne yaptı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sydney’deki saldırı sonrası yaptığı açıklama kısa sürede tartışma yarattı. Saldırgana müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed’i “Yahudi kahraman” olarak tanımlayan Netanyahu, gerçek kimlik ortaya çıkınca geri adım atmak zorunda kaldı. El-Ahmed’in Müslüman olduğunun anlaşılması üzerine Netanyahu, saatler sonra açıklamasını düzeltmek zorunda kaldı.