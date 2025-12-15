Netanyahu’nun algı oyunu çöktü! “Yahudi kahraman” dediği isim Müslüman çıkınca bakın ne yaptı

  • İSTANBUL
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Sydney’deki saldırı sonrası yaptığı açıklama kısa sürede tartışma yarattı. Saldırgana müdahale eden Suriyeli Ahmed el-Ahmed’i “Yahudi kahraman” olarak tanımlayan Netanyahu, gerçek kimlik ortaya çıkınca geri adım atmak zorunda kaldı. El-Ahmed’in Müslüman olduğunun anlaşılması üzerine Netanyahu, saatler sonra açıklamasını düzeltmek zorunda kaldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Sydney'de düzenlenen saldırıdan birkaç saat sonra yaptığı konuşmada, saldırı sırasında çekilmiş bir kahramanlık videosu izlediğini söyledi. "Kötülüğü gördük ve Yahudi kahramanlığının zirvesini gördük." diyen Netanyahu, saldırganın elinden silahını alan Suriyeli el-Ahmed'i "Yahudi kahraman" diye niteledi.

Netanyahu, "Buraya gelirken, bir Yahudi adamın katillerden birine saldırıp silahını elinden aldığı ve kim bilir kaç kişinin hayatını kurtardığını gösteren bir video izledim." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, konuşmasından birkaç saat sonra İsrail'in güneyindeki Dimona kentinde düzenlenen kabine açılışı konuşmasında el-Ahmed'in Müslüman olduğunu söyledi.

Netanyahu'nun, "Cesur bir adamın eylemini gördük. Müslüman bir cesur adam olduğu ortaya çıktı. Ona saygı duyuyorum. Bu teröristlerden birinin masum Yahudileri öldürmesini engelledi." ifadelerini kullanması dikkati çekti.

