Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

İşte dakika dakika yaşanan kritik gelişmeler "GAZZE'DE ÖLEN İSRAİLLİLERİN SAYISI AÇIKLADIKLARINDAN ÇOK DAHA FAZLA" 01.13: İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinli öldürüldü, 1'i ağır 4 Filistinli yaralandı. 00.14: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi. 22.51: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu açıkladı. 22.07: İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin de masada olmadığını söyledi. 21.29: Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarını "kasıtlı şekilde" Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştırdığını, bu saldırıların onlarca can kaybı, yüzlerce yaralanmaya yol açtığını bildirdi.