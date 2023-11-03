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Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

2023-11-03 05:50:11
Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, "Çok ciddi kayıplarımız var" açıklamasında bulundu. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise İsrail askerlerinin Gazze kenti içerisinde operasyonlar düzenlediğini ve şehri çevrelediğini bildirdi. İşte Gazze’de son durum…

#1
Foto - Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları devam ediyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, çok ciddi kayıplar verdiklerini söyledi. İsrail Başbakanı Netanyahu: "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" dedi.

#2
Foto - Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

İşte dakika dakika yaşanan kritik gelişmeler "GAZZE'DE ÖLEN İSRAİLLİLERİN SAYISI AÇIKLADIKLARINDAN ÇOK DAHA FAZLA" 01.13: İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinli öldürüldü, 1'i ağır 4 Filistinli yaralandı. 00.14: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi. 22.51: Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ölen İsraillilerin sayısının İsrail yönetiminin açıkladığından çok daha fazla olduğunu açıkladı. 22.07: İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin de masada olmadığını söyledi. 21.29: Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in saldırılarını "kasıtlı şekilde" Filistin mülteci kamplarına yoğunlaştırdığını, bu saldırıların onlarca can kaybı, yüzlerce yaralanmaya yol açtığını bildirdi.

#3
Foto - Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

BM: "HASTANELER ÇATIŞMAYA DAHİL EDİLEMEZ" 20.40: Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesinin yakıtının tükenmesi nedeniyle çalışmalarını durdurmasını Gazze'deki trajik insani durumun göstergesi olarak nitelendirerek, "Hastaneler çatışmaya dahil edilemez." mesajını verdi. 19.10: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırıyı doğruladıklarını kaydetti.

#4
Foto - Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

İSRAİL GENEL KURMAY BAŞKANI: GAZZE'Yİ KUŞATTIK 18:30 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de Gazze kentini çevrelediklerini söyledi. Halevi, İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir üste abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'ye yönelik saldırılarda İsrail Hava Kuvvetlerinin şu an için "yarısından azını" kullandığını söyleyen Halevi, geri kalan kısmının da gerek duyulması halinde başka cephelerde göreve hazır olduğunu belirtti.

#5
Foto - Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

"GAZZE'NİN ETRAFINI SARDILAR" Halevi, Gazze'deki savaşta "önemli bir aşamaya daha geçtiklerini" dile getirdi. İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinin merkezinde olduğunu aktaran Halevi, "Güçlerimiz Gazze şehrinde faaliyet gösteriyor, etrafını sarıyor, kara saldırısını ve başarılarını derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

Gazze'deki yakıt sıkıntısına dair bir soru üzerine Halevi, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yakıt girişine izin vermediklerini söyleyerek, hastanelerdeki yakıtın bitmediğini iddia etti. İsrail Genelkurmay Başkanı, "tükendiği takdirde bölgedeki hastanelere gözetim altında yakıt girişine izin vereceklerini" kaydetti.

#7
Foto - Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

İSRAİL HİZBULLAH HEDEFLERİNİ VURDU! 18:15: İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına bir dizi roket atıldığını, buna karşılık "Hizbullah'a ait hedeflerin" vurulduğunu duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı belirtildi. Açıklamada, saldırıya karşılık Hizbullah'a ait hedeflerin vurulduğu kaydedildi. Öte yandan bölgede yeniden sirenlerin çaldığı aktarıldı.

#8
Foto - Netanyahu'dan itiraf: Çok ciddi kayıplarımız var

BM: İSRAİL SALDIRILARI GAZZE'YE YARDIMI ENGELLİYOR 16.55: Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara harekatının, yerinden edilen yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardımın ulaştırılmasına engel olduğunu duyurdu

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