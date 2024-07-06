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Nesli tehlike altındaki canlıyı elleriyle besledi

2024-07-06 16:50:42
Nesli tehlike altındaki canlıyı elleriyle besledi

Malatya'da bi vatandaş nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurunu sütle besledi.

#1
Foto - Nesli tehlike altındaki canlıyı elleriyle besledi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüntülendi.

#2
Foto - Nesli tehlike altındaki canlıyı elleriyle besledi

Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Demirkaya evin bahçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru buldu.

#3
Foto - Nesli tehlike altındaki canlıyı elleriyle besledi

Evine aldığı yediuyurunu sütle besleyen Demirkaya yediuyurunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü'ne teslim etmek istediğini kaydetti.

#4
Foto - Nesli tehlike altındaki canlıyı elleriyle besledi

Demirkaya nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuruna yetkililere teslim edene kadar evin bakmaya devam edeceğini söyledi.

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