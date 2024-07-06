2024-07-06 16:50:42 Nesli tehlike altındaki canlıyı elleriyle besledi
Malatya'da bi vatandaş nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurunu sütle besledi.
Malatya'da bi vatandaş nesli tehlike altında olan ağaç yediuyurunu sütle besledi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüntülendi.
Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Demirkaya evin bahçesinde nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru buldu.
Evine aldığı yediuyurunu sütle besleyen Demirkaya yediuyurunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Şube Müdürlüğü'ne teslim etmek istediğini kaydetti.
Demirkaya nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuruna yetkililere teslim edene kadar evin bakmaya devam edeceğini söyledi.
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