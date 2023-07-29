Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 29 Temmuz 2021 günü Marmaris yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos 2021 günü Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla geçen 15 günlük sürede 75 adet yangın meydana geldi. Bu yangınların 4’ü çok büyük boyutlara ulaştı. Öyle günler oldu ki Muğla’da ekipler aynı anda 8 büyük orman yangınıyla mücadele etti. Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların hep birlikte adeta bir seferberlik ruhuyla verdikleri büyük mücadeleler sonunda yangınlar söndürüldü.