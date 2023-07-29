2023-07-29 17:55:30 Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi
Türkiye’de yakın tarihin en büyük orman yangınları 2021 yılında yaşandı. 28 Temmuz 2021 günü Antalya Manavgat yangınıyla başlayan, ardından Adana ve Mersin Bölge Müdürlüklerinde peş peşe çıkan orman yangınlarına 29 Temmuz 2021 günü Marmaris’te çıkan yangın eklendi. Her biri büyük orman yangını sınırlarını aşan adeta mega yangın şekline dönüşen bu yangınları söndürmek için orman teşkilatıyla birlikte tüm kurum kuruluş ve vatandaşlar seferber oldu.