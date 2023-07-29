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Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

2023-07-29 17:55:30
Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Türkiye’de yakın tarihin en büyük orman yangınları 2021 yılında yaşandı. 28 Temmuz 2021 günü Antalya Manavgat yangınıyla başlayan, ardından Adana ve Mersin Bölge Müdürlüklerinde peş peşe çıkan orman yangınlarına 29 Temmuz 2021 günü Marmaris’te çıkan yangın eklendi. Her biri büyük orman yangını sınırlarını aşan adeta mega yangın şekline dönüşen bu yangınları söndürmek için orman teşkilatıyla birlikte tüm kurum kuruluş ve vatandaşlar seferber oldu.

#1
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Orman yangınlarını söndürme çalışmaları günlerce sürdü. Can ve mal kayıpları yaşandı.

#2
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bu büyük orman yangınları sürecinin en sert yaşandığı yer oldu. 29 Temmuz 2021 Perşembe günü öğle saatlerinde Marmaris siteler mevkiinde başlayan orman yangınının çok hızlı şekilde ilerleyip ilçe merkezini tehdit eder hale gelmesi daha sonraki süreçte yaşanacak felaketlerin habercisi gibiydi.

#3
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Aynı gün Marmaris yangını devam ederken Bodrum Güvercinlik ve hemen ardından Köyceğiz yangınlarının peş peşe çıkması hem kara, hem hava güçlerinin bölünmesine neden oldu. Yangınlar büyük alanlara yayıldı.

#4
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Devam eden günlerde Milas Beyciler ve Muğla Kavaklıdere bölgesinde başlayan orman yangınları da çok büyük boyutlara ulaştı.

#5
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 29 Temmuz 2021 günü Marmaris yangınıyla başlayan ve 12 Ağustos 2021 günü Köyceğiz yangınının kontrol altına alınmasıyla geçen 15 günlük sürede 75 adet yangın meydana geldi. Bu yangınların 4’ü çok büyük boyutlara ulaştı. Öyle günler oldu ki Muğla’da ekipler aynı anda 8 büyük orman yangınıyla mücadele etti. Orman teşkilatı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların hep birlikte adeta bir seferberlik ruhuyla verdikleri büyük mücadeleler sonunda yangınlar söndürüldü.

#6
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Muğla’da son olarak Köyceğiz yangınının 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmasıyla büyük yangınlar süreci sonlandırıldı. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan bu yangınlarda 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangınların hemen ardından yanan alanların ağaçlandırma çalışmalarına başlandı.

#7
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde büyük yangınların ardından yanan alanların ağaçlandırılması sürecinin ilk aşaması olarak yanan ağaçlar sahalardan temizlendi. İlk etapta yanan alanların yanan ağaçlardan temizlenme çalışması yapıldı. Çetin geçen kış şartları yüksek rakımlı bölgelerde çalışmaları olumsuz etkilemiş olmasına rağmen 2022 yılı sonu itibariyle yanan alanlardaki ağaçlandırma çalışmaları tamamen bitirildi.

#8
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

52 bin 20 hektar alanın 29 bin 786 hektarlık bölümünde doğal gençleştirme yöntemi uygulandı. Yani yanan ağaçların kozalaklarından düşen tohumlardan oluşan çimlenme yöntemi.

#9
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

2 bin 948 hektarlık bölümünde suni gençleştirme yöntemi uygulandı. (Arazi hazırlığı yapılarak tohum serpme yöntemi.)

#10
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

4 bin 542 hektarlık bölümünde rehabilitasyon çalışması yapıldı. (Arazi toprak sürme yapılmadan tohum serpme yöntemi.)

#11
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

2 bin 258 hektarlık bölümünde fidan dikimi yöntemiyle ağaçlandırma çalışması yapıldı.

#12
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

12 bin 486 hektarlık kısmında aşırı kayalık ve eğimli arazi yapısı nedeniyle ağaçlandırma ve silvikültürel bir çalışma yapılamadı. Buralara yine de tohum takviyesi yapıldı.

#13
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınları sonucu yanan alanların boşaltılması ve ağaçlandırılması sürecinde adeta bir şehir nüfusuna denk gelecek insan gücü kullanıldı.

#14
Foto - Neredesiniz rant iftirası atanlar! 2021'de yanan 60 bin hektarlık ormanın tamamı yeşillendirildi

Yanan ağaçların alandan temizlenmesi ve sonrasındaki ağaçlandırma çalışmaları süresince kurum personeli dahil kesim işlerinde çalışan işçilerle birlikte yaklaşık 20 bin insan çalıştı. Neredeyse bir ilçe nüfusunun oluşturduğu insan gücünün yanında makine gücü olarak 300 e yakın iş makinesiyle çalışmalar yürütüldü. Dikilen fidanlar diz boyuna, serpilen tohumlar bir karıştan fazla boya ulaştı.

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