Neler yapılmalı? 3 büyük güvenlik engeline dikkat!

HIZLI BİR KURTARMA STRATEJİSİNE SAHİP OLMAK GEREK Hasdemir, söz konusu güvenlik olduğunda çoğu kuruluşun hazırlıksız olduğuna da dikkat çekiyor. Bu değerlendirmesini Dell'in yakın zamanda yaptığı Breakthrough Araştırması’yla destekleyen Hasdemir, “Çalışanların yüzde 52'sinin gündemdeki fidye yazılım saldırılarını duyduktan sonra bile güvenliklerini artırmadıklarını belirttiklerini görüyoruz. Her ne kadar çevre ihlalleri durumunda güçlü tehdit azaltma araçlarına sahip olsalar da bir saldırı, altyapıyı aşarak yıkıcı hasara neden olabilir. Bu çerçevede, kuruluşlarda görülen dört büyük güvenlik engeline dikkat çekmek kritik önem taşıyor” uyarısında bulunarak bu engelleri şöyle detaylandırıyor: “İlk olarak, siber saldırıların yalnızca belli büyüklükteki kuruluşları veya sektörleri hedef aldığına dair yanlış bir kanı var. Kuruluşlar, güvenlik planlamalarını göz ardı ederek sadece saldırıyı önlemeye odaklanıyor. Bu tür saldırılara karşı dirençli olmak önemli olsa da kuruluşların, mümkün olan en iyi savunmaya rağmen bir saldırının an meselesi olduğu varsayımıyla hareket etmesi ve hızlı bir kurtarma stratejisine sahip olması gerekiyor. İkinci olarak, dijital dönüşüm hızlarını artırırken kuruluşların birçoğu güvenlik konularını dikkate almadan hızlı teknolojik değişiklikler yapıyor. Oysa günümüz veri çağında, güvenlik dönüşümünün dijital dönüşüme eşlik etmesi gerekiyor. Üçüncü olarak, sahip oldukları güvenlik uygulamaları uzun süre önce alınmış, bazıları ise yeni teknolojiler geliştikçe sonradan eklenmiş durumda. Güvenlik entegrasyonu genellikle uygulamalarla süreçler geliştirilinceye kadar dikkate alınmıyor ve yapı daha sonradan mevcut operasyonlara en iyi uyacak şekilde adapte ediliyor. Dördüncü olaraksa güvenliğin çok fazla silolu olmasını sayabiliriz. Diğer bir deyişle güvenlik, her biri kendi dar işlevsel alanına göre oluşturulan farklı geliştirme ekiplerinin sınırları içinde tanımlanıyor, bu nedenle de kuruluş genelinde uyum elde edilemiyor. Güvenlik, genel iş hedefleriyle uyumlu bir şekilde tehditleri tespit etme ve en aza indirme amacına yönelik olmalı.”