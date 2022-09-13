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Neler oluyor böyle? Okulu kurşunladılar

2022-09-13 14:29:54
Neler oluyor böyle? Okulu kurşunladılar

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir okul kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı.

#1
Foto - Neler oluyor böyle? Okulu kurşunladılar

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Argıncık Alsancak Mahallesi'nde bulunan Şehit Osman Çelik Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, sabah saatlerinde okula gelen öğretmenler, pencerede kurşun izi olduğunu gördü.

#2
Foto - Neler oluyor böyle? Okulu kurşunladılar

Durumun bildirilmesi üzerine okula çok sayıda polis sevk edildi. Yapılan incelemede, kurşunların hem pencereye hem de okulun duvarlarına zarar verdiği tespit edildi.

#3
Foto - Neler oluyor böyle? Okulu kurşunladılar

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, olaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında sınıfta kimsenin olmaması da faciayı önledi. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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