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Yaşam
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Neler çıktı neler! Eve girenler şok oldu

2023-09-10 15:15:06
Neler çıktı neler! Eve girenler şok oldu

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinden yaklaşık 20 ton çöp çıktı.

#1
Foto - Neler çıktı neler! Eve girenler şok oldu

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde apartman sakinleri, bir dairedeki çöpler nedeniyle yaşanan dayanılmaz koku ve böcek istilasından dolayı Çukurova Belediyesi’ne başvuruda bulunarak, sorunun çözülmesini talep etti.

#2
Foto - Neler çıktı neler! Eve girenler şok oldu

Bunun üzerine Çukurova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese giderek, savcılık izni ile 6’ncı kattaki daireye girdi.

#3
Foto - Neler çıktı neler! Eve girenler şok oldu

Çöplerden dolayı dairenin kapısının zor açıldığı görülürken, içeriye giren temizlik personeli gözlerine inanamadı.

#4
Foto - Neler çıktı neler! Eve girenler şok oldu

İlaçlama yapılarak, çöpler poşetlerle kamyona yüklendi. 55 yaşındaki K.D.’nin yalnız yaşadığı daireden ilk etapta çıkarılan 20 ton çöp iki kamyonu doldurdu. Evin sahibi K.D. olan biteni izlemekle yetindi.

#5
Foto - Neler çıktı neler! Eve girenler şok oldu

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