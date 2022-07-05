Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından öyle bir şey çıktı ki!

Operasyonu yapan doktorlardan SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Savaş Karakuş, "Kitaplarda 60 kiloya kadar karın içerisi dolduracak kitleler olabileceğini okuyorduk. Fakat 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük kitleye hiç rastlamadım. Leğen kemiğinden başlayıp, diyaframı yukarıya kaldıracak kadar büyük bir kitle. 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında. Büyük bir kitleyi ekibimiz ile başarılı bir şekilde çıkardık. Bu tür zor ameliyatlar ekip işi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu tür ameliyatları başarıyla yapıyoruz. Bu büyük bir ameliyat ve kendine göre komplikasyonları var. Ameliyat öncesi, olabilecek her şeyi anlatarak imza aldık. Operasyonumuz 4 saat sürdü. Anlattığımız komplikasyonların hiçbiri gerçeklemeden ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok iyi biz de mutluyuz" dedi. Bu tarz kitlelerin karın içerisinde tolere edilebildiğini, semptom göstermediği için de devasa boyutlara ulaşabildiğini anlatan Doç. Dr. Karakuş, "Bu nedenle hastalarımıza hiçbir şikayetleri olmasa dahi yılda bir kere kadın-doğum doktoruna gidip, muayene olmalarını öneriyoruz. Yumurtalıktan kaynaklanan kitleler, semptom verdiğinde bazen geç kalınmış oluyor. Geç kalmama adına bütün hastalarımıza bu kontrolleri öneriyoruz. Hastamıza daha önce gittiği yerlerde gaz şikayeti olduğunu ve bağırsakların bu nedenle genişlediğini söylemişler. Hasta ayrıca kilo aldığını düşünüyor. Bu sorunları maalesef ki yaşlılığa yorumlamışlar. Bizler sorunu tespit edip, başarılı bir şekilde kitleyi aldık" diye konuştu.