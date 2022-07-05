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Yaşam
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Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından öyle bir şey çıktı ki!

2022-07-05 16:07:33
Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından öyle bir şey çıktı ki!

SİVAS'ın Divriği ilçesinde uzun süredir karın ve bel ağrısı çeken 72 yaşındaki Türkan Karademir, nefes darlığı problemi artınca hastaneye gitmeye karar verdi. Yapılan muayene sonrası Karademir'in karnında 10 kiloluk tümör tespit edildi.

#1
Foto - Sivas'ın Divriği ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 72 yaşındaki Türkan Karademir, 3 yıl boyunca geçmeyen karın - bel ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye gitti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 72 yaşındaki Türkan Karademir, 3 yıl boyunca geçmeyen karın - bel ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye gitti.

#2
Foto - Türkan Karademir'e yapılan muayene sonrası doktorları da oldukça şaşırtan bir durum yaşandı. Karademir'in karnında 10 kilo ağırlığında ve 55 santimetre çapında bir tümör tespit edildi.

Türkan Karademir'e yapılan muayene sonrası doktorları da oldukça şaşırtan bir durum yaşandı. Karademir'in karnında 10 kilo ağırlığında ve 55 santimetre çapında bir tümör tespit edildi.

#3
Foto - Hemen ameliyata alınan ve 4 saat süren operasyon sonrası Karademir'in karnından 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında bir kitle çıkartıldı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Karademir, taburcu edildi.

Hemen ameliyata alınan ve 4 saat süren operasyon sonrası Karademir'in karnından 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında bir kitle çıkartıldı. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Karademir, taburcu edildi.

#4
Foto - Operasyonu yapan doktorlardan SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Savaş Karakuş,

Operasyonu yapan doktorlardan SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Savaş Karakuş, "Kitaplarda 60 kiloya kadar karın içerisi dolduracak kitleler olabileceğini okuyorduk. Fakat 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük kitleye hiç rastlamadım. Leğen kemiğinden başlayıp, diyaframı yukarıya kaldıracak kadar büyük bir kitle. 10 kilo ağırlığında, 55 santimetre çapında. Büyük bir kitleyi ekibimiz ile başarılı bir şekilde çıkardık. Bu tür zor ameliyatlar ekip işi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde bu tür ameliyatları başarıyla yapıyoruz. Bu büyük bir ameliyat ve kendine göre komplikasyonları var. Ameliyat öncesi, olabilecek her şeyi anlatarak imza aldık. Operasyonumuz 4 saat sürdü. Anlattığımız komplikasyonların hiçbiri gerçeklemeden ameliyatımızı bitirdik. Hastamız çok iyi biz de mutluyuz" dedi. Bu tarz kitlelerin karın içerisinde tolere edilebildiğini, semptom göstermediği için de devasa boyutlara ulaşabildiğini anlatan Doç. Dr. Karakuş, "Bu nedenle hastalarımıza hiçbir şikayetleri olmasa dahi yılda bir kere kadın-doğum doktoruna gidip, muayene olmalarını öneriyoruz. Yumurtalıktan kaynaklanan kitleler, semptom verdiğinde bazen geç kalınmış oluyor. Geç kalmama adına bütün hastalarımıza bu kontrolleri öneriyoruz. Hastamıza daha önce gittiği yerlerde gaz şikayeti olduğunu ve bağırsakların bu nedenle genişlediğini söylemişler. Hasta ayrıca kilo aldığını düşünüyor. Bu sorunları maalesef ki yaşlılığa yorumlamışlar. Bizler sorunu tespit edip, başarılı bir şekilde kitleyi aldık" diye konuştu.

#5
Foto - SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilay Karademir ise hastanın sıkıntılı bir şekilde kendilerine geldiğini belirterek,

SCÜ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilay Karademir ise hastanın sıkıntılı bir şekilde kendilerine geldiğini belirterek, "Türkan Hanım nefes darlığı ve karında şişlik şikayetiyle hastanemize geldi. Yaptığımız bütün tetkikler sonucunda kitle olduğunu tespit ederek, ameliyat kararı verdik. Zor ama başarılı bir ameliyat oldu. Kitleyi çıkardık ve hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Operasyonun ardından çok rahatladığını söyleyen Türkan Karademir de

Operasyonun ardından çok rahatladığını söyleyen Türkan Karademir de "3 yıldır ağrı çekiyordum. Daha önce gittiğim hastanede gaz sıkışması ile yaşlılıktan olduğunu söylediler. Yemek yemekte, nefes almakta, eğilip kalkmakta zorluk çekiyordum. Sancılandım ve Divriği ilçesindeki hastaneye gittim. Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne getirildim. Sonra Savaş ile Dilay hocalar, ameliyatımı yaptı. Onlara kurban olurum. Çok fazla ağrım olmadı ve ameliyattan sonra gençleştim" dedi.

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