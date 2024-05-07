2024-05-07 14:47:30 Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! “Eski Kürtler yok”
Gazeteci Nedim Şener, HDP/DEM’li 27 belediyeye kayyım atanacağını iddia etmişti.
Gazeteci Nedim Şener, HDP/DEM’li 27 belediyeye kayyım atanacağını iddia etmişti.
Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP/DEM’den, Şener’in sözlerine karşı tehdit gibi bir açıklama geldi.
Terör örgütlerini ve ABD’yi arkasına alan HDP/DEM, kuyruğu dik tutma çabasına girdi.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP’nin arka bahçesi Halk TV’ye koştu, kendince aba altından sopa gösterdi.
“Türkiye’de hakkında soruşturma olmayan kimse yok” yalanını savuran Bakırhan, şunları söyledi:
Örneğin Ekrem İmamoğlu hakkında da var. O zaman hepsini görevden alacaksınız. Böyle bir mantık olabilir mi?
Ben de Siirt belediye eş başkanıydım 3 yıl tutuklu kaldım. AİHM ihlal kararı verdi. Dünya kadar da para verdiler bana.
Soruşturmayla, kovuşturmayla, bir ihbarcının olmayan gizli tanık ifadeleriyle kim hakkında soruşturma açılmaz ki?
Türkiye eski Türkiye değil. Kürtler de eski Kürtler değil. Van’da gasp etmeye çalıştılar halk cevabını verdi. Kimse bizim belediyelere el koyamaz gasp edemez.
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