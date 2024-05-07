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Siyaset
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Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! "Eski Kürtler yok"

2024-05-07 14:47:30
Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! “Eski Kürtler yok”

Gazeteci Nedim Şener, HDP/DEM’li 27 belediyeye kayyım atanacağını iddia etmişti.

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Foto - Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! "Eski Kürtler yok"

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP/DEM’den, Şener’in sözlerine karşı tehdit gibi bir açıklama geldi.

#2
Foto - Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! "Eski Kürtler yok"

Terör örgütlerini ve ABD’yi arkasına alan HDP/DEM, kuyruğu dik tutma çabasına girdi.

#3
Foto - Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! "Eski Kürtler yok"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP’nin arka bahçesi Halk TV’ye koştu, kendince aba altından sopa gösterdi.

#4
Foto - Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! "Eski Kürtler yok"

“Türkiye’de hakkında soruşturma olmayan kimse yok” yalanını savuran Bakırhan, şunları söyledi:

#5
Foto - Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! "Eski Kürtler yok"

Örneğin Ekrem İmamoğlu hakkında da var. O zaman hepsini görevden alacaksınız. Böyle bir mantık olabilir mi?

#6
Foto - Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! "Eski Kürtler yok"

Ben de Siirt belediye eş başkanıydım 3 yıl tutuklu kaldım. AİHM ihlal kararı verdi. Dünya kadar da para verdiler bana.

#7
Foto - Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! "Eski Kürtler yok"

Soruşturmayla, kovuşturmayla, bir ihbarcının olmayan gizli tanık ifadeleriyle kim hakkında soruşturma açılmaz ki?

#8
Foto - Nedim Şener’in sözleri gündem olmuştu! "Eski Kürtler yok"

Türkiye eski Türkiye değil. Kürtler de eski Kürtler değil. Van’da gasp etmeye çalıştılar halk cevabını verdi. Kimse bizim belediyelere el koyamaz gasp edemez.

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