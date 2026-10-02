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Necmettin Batırel fon kriziyle ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: O tarihte görülmesine rağmen...

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Necmettin Batırel fon kriziyle ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: O tarihte görülmesine rağmen...

Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'yi sarsan fon kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Batırel, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ekim 2025 tarihinde Vişne Madencilik hisselerindeki usulsüz işlemler nedeniyle dönemin iki yöneticisine, fiyatta yanıltıcı izlenim uyandırdıkları gerekçesiyle idari para cezası verdi. Ancak o dönemde Tera Portföy başta olmak üzere ilgili fonlara yönelik suç duyurusu, işlem yasağı veya sert bir tedbir uygulanmadı. Bu durum, risklerin o tarihte görülmesine rağmen krizin büyümesini engelleyecek adımların zamanında atılmadığını gösteriyor" dedi.

#1
Foto - Necmettin Batırel fon kriziyle ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: O tarihte görülmesine rağmen...

TGRT Haber'e konuşan Necmettin Batırel, "Aralık 2025: Sistemik riski azaltmak adına nitelikli yatırımcı finansal varlık şartı 1 milyon TL'den 10 milyon TL'ye yükseltildi. Ağustos 2026: Düşük fiili dolaşımlı hisselerdeki yapay fiyat hareketlerini önlemek amacıyla Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber yayımlandı. Ancak zamanında önlenemeyen riskler fiyata yansıyınca SPK, 17 Eylül 2026 itibarıyla düğmeye basarak 7 portföy yönetim şirketine ait 131 fonun tasfiyesine karar verdi. Bu sert müdahalenin ardından yatırımcı mağduriyetini azaltmak için peş peşe "telafi edici" kararlar alındı.

#2
Foto - Necmettin Batırel fon kriziyle ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: O tarihte görülmesine rağmen...

Fonların elindeki varlıkların aceleyle ucuza satılmasını ve zararın büyümesini önlemek amacıyla ilk başta 3 ay olarak belirlenen tasfiye süresi 6 aya çıkarıldı. Şu an yürütülen 6 aylık tasfiye modeli ve 1 milyon TL'lik hızlı ara ödeme planı, kriz gerçekleştikten sonra küçük yatırımcıyı korumak ve denetim zafiyeti algısını yönetmek için atılmış gecikmeli telafi adımları niteliğinde. Süreç şu an Devlet Denetleme Kurulu incelemesi altındadır.

#3
Foto - Necmettin Batırel fon kriziyle ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: O tarihte görülmesine rağmen...

Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan fonlar için nihai tasfiyeyi beklemeden yatırımcı mağduriyetini önlemek, piyasa güvenini korumak ve fonlarda parası kalan tasarruf sahiplerine ivedilikle likidite (nakit) sağlamak amacıyla ara ödeme kararı aldı. SPK, piyasa koşullarını ve portföy yapılarını dikkate alarak, fon varlıklarının aceleyle değerinin altında satılmasını önlemek amacıyla daha önce azami tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkarmıştı. Ancak bu durum nihai ödemelerin gecikmesine yol açabileceğinden, yaklaşık 455 bin tekil yatırımcının bu uzun süreçte mağdur olmaması adına mutabakatı tamamlanan kişilere hızlıca ara ödeme yapılmasını gerektirdi.

#4
Foto - Necmettin Batırel fon kriziyle ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: O tarihte görülmesine rağmen...

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Ek tasfiye usulü, likiditesi daha yüksek olan para piyasası fonlarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak. Yapılan bu ara ödemeler nihai bir iade değil. Yatırımcıların katılma payları bu aşamada iptal edilmeyecek; ödenen tutarlar, fonların nihai tasfiye sürecindeki toplam hak edişlerinden mahsup edilecek.

#5
Foto - Necmettin Batırel fon kriziyle ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: O tarihte görülmesine rağmen...

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tasfiye sürecindeki fonlar için aldığı ara ödeme kararı, yatırımcıların uzun süren tasfiye sürecinin sonunu beklemeden paralarının bir kısmına hızlıca ulaşmasını sağlayacak. Yatırımcılara acil tavsiye: Şimdi portföy yönetim şirketinizin veya MKK'nın yapacağı mutabakat ve duyuruları takip edin, öncelikle para piyasası fonları için ilan edilecek ara ödeme tarihlerini bekleyin ve kalan bakiyeniz için nihai tasfiye sürecinin tamamlanmasını sabırla izleyin. Bu gelişme Borsa İstanbul'da çok olumlu karşılandı. Endeks 12 bin 200 puanı aştı, bankalarda büyük yoğunlaşma var" dedi.

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Yorumlar

Abdullah

Bu batırel de hiçbirşeyden anlamıyor.
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