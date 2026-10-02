Necmettin Batırel fon kriziyle ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: O tarihte görülmesine rağmen...
Ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye'yi sarsan fon kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Batırel, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ekim 2025 tarihinde Vişne Madencilik hisselerindeki usulsüz işlemler nedeniyle dönemin iki yöneticisine, fiyatta yanıltıcı izlenim uyandırdıkları gerekçesiyle idari para cezası verdi. Ancak o dönemde Tera Portföy başta olmak üzere ilgili fonlara yönelik suç duyurusu, işlem yasağı veya sert bir tedbir uygulanmadı. Bu durum, risklerin o tarihte görülmesine rağmen krizin büyümesini engelleyecek adımların zamanında atılmadığını gösteriyor" dedi.