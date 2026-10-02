Necmettin Batırel fon kriziyle ilgili gözden kaçan detayı açıkladı: O tarihte görülmesine rağmen...

Net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olan yatırımcılara tutarın tamamı, 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılacak. Ek tasfiye usulü, likiditesi daha yüksek olan para piyasası fonlarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacak. Yapılan bu ara ödemeler nihai bir iade değil. Yatırımcıların katılma payları bu aşamada iptal edilmeyecek; ödenen tutarlar, fonların nihai tasfiye sürecindeki toplam hak edişlerinden mahsup edilecek.