Necla Teyze, Kayseri'den yola çıktı! Bir can kurtarabilmek için koştu

Ergüner, yaşın hiç önemi olmadığını ve ufak bir yardımın bile çok büyük fayda olduğunu söyleyerek, "Burada yaşın hiç önemi yok. Bizim derneğimizde 19 ile 63 yaş arasında insanlarımız var. 63 yaşında olmama rağmen 5 gün Osmaniye’de çalıştım ve 5 gün hiçbir yerim ağrımadı. 1 gün çadırda bekledim, hasta oldum. Kadınlar mutlaka gelsinler ve burayı görsünler. Burada en ufak bir yardımları bile olsa, o bile çok büyük bir faydadır. Bir de ben burayı gördükten sonra hayat felsefem değişti. Daha önceki mal edinmek ya da bir şeyler yapmak gibi durumlar bitti bende. Sadece yaşamak, gezmek ve insanlara yardım etmek, ibadetle hayat geçirmek istiyorum. Benim hayat felsefem bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.