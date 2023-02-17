  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Necla Teyze, Kayseri'den yola çıktı! Bir can kurtarabilmek için koştu

2023-02-17 15:39:25
Necla Teyze, Kayseri'den yola çıktı! Bir can kurtarabilmek için koştu

63 yaşındaki Necla Teyze, arama kurtarma ekibinde gönüllü olarak görevalıyor.

#1
Foto - Necla Teyze, Kayseri'den yola çıktı! Bir can kurtarabilmek için koştu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, ANDA Arama Kurtarma Kayseri gönüllüsü Necla teyze enkazlarda çalışıyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, bölgeye yurdun her tarafından arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. ANDA Kayseri Arama Kurtarma ekibinde bulunan 63 yaşındaki Necla Ergüner de, depremzedelere ve enkaz altında kalan vatandaşlara yardımcı olmak için enkaz çalışmalarına katıldı.

#2
Foto - Necla Teyze, Kayseri'den yola çıktı! Bir can kurtarabilmek için koştu

Afetlerde çalışmaya her zaman hazır olduğunu söyleyen Necla Ergüner, "Daha önce ANDA Arama Kurtarma ekibi olarak gerekli eğitimlerimizi aldık ve AFAD’la akredite olduk. Orada da her türlü eğitimlerimizi aldık. Bunların içinde yangın eğitimi var, ilk yardım eğitimi var, enkaz eğitimi var. Her türlü eğitimlerimizi bu şekilde aldık ve akredite olduk. Böyle bir durumda her zaman hazır olduğumuz başkanlarımız tarafından da bize iletildi ve her zaman hazır olacağımız söylendi. Biz de her zaman hazır olacağımızı onlara belirttik. Bu felaketin olduğu gün sabah biz 04.30’da hazır olup, 05.00’te derneğimizde olduk.

#3
Foto - Necla Teyze, Kayseri'den yola çıktı! Bir can kurtarabilmek için koştu

Derneğe gittiğimizde başkanım benim Kayseri’de kalmamı istedi. Ben saat 10’a kadar Kayseri’de kaldım ama burada daha çok ihtiyaç olduğunu düşünerek AFAD’ın aracı ile buraya geldim. Burada bir kova moloz taşımak, bir çakıl taşı atmak, bir çadırı beklemek ve birine bir bardak su ya da çay vermek her şeyden önemliydi. Normalde mali müşavirim. Görevlerim var, sorumluluklarım var ama ona rağmen ben buradayım ve her zaman da hazırım" dedi.

#4
Foto - Necla Teyze, Kayseri'den yola çıktı! Bir can kurtarabilmek için koştu

Ergüner, yaşın hiç önemi olmadığını ve ufak bir yardımın bile çok büyük fayda olduğunu söyleyerek, "Burada yaşın hiç önemi yok. Bizim derneğimizde 19 ile 63 yaş arasında insanlarımız var. 63 yaşında olmama rağmen 5 gün Osmaniye’de çalıştım ve 5 gün hiçbir yerim ağrımadı. 1 gün çadırda bekledim, hasta oldum. Kadınlar mutlaka gelsinler ve burayı görsünler. Burada en ufak bir yardımları bile olsa, o bile çok büyük bir faydadır. Bir de ben burayı gördükten sonra hayat felsefem değişti. Daha önceki mal edinmek ya da bir şeyler yapmak gibi durumlar bitti bende. Sadece yaşamak, gezmek ve insanlara yardım etmek, ibadetle hayat geçirmek istiyorum. Benim hayat felsefem bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.

Büyük depremde tek tabak bile kırılmamıştı! Sırrı açıklandı
Gündem

Büyük depremde tek tabak bile kırılmamıştı! Sırrı açıklandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili vuran iki büyük depremde enkaz çalışmaları devam ederken, Kahramanmaraş'ta ayakta kalan, taba..
Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı
Gündem

Türkiye Komunist Partisi (TKP) Bakın depremzedelere ne göndermiş? Görenler şaşırdı

Türkiye Komunist Partisi (TKP)'nin depremzedelere gönderdiği bağış görenleri şaşırttı. Hiç kimse böyle bir bağışın Türkiye Komunist Partisi..
17 Ağustos depreminde… Hulki Cevizoğlu'ndan çok büyük Ecevit itirafı
Siyaset

17 Ağustos depreminde… Hulki Cevizoğlu'ndan çok büyük Ecevit itirafı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, eski başbakan Bülent Ecevit'e yönelik itirafıyla gündem oldu.
Rus ve İranlılar Türkiye'den toplamaya devam ediyor!
Ekonomi

Rus ve İranlılar Türkiye'den toplamaya devam ediyor!

Ocak ayı konut satışı rakamları kamuoyu ile paylaşıldı. Yabancıya konut satışı devam ederken en çok Rus ve İran vatandaşları Türkiye'den kon..
Maskeleri tek tek indirildi ‘Devletin parasıyla millete bağış’ diyenlere tokat gibi cevap
Gündem

Maskeleri tek tek indirildi ‘Devletin parasıyla millete bağış’ diyenlere tokat gibi cevap

"Devlet battı, ekonomi bitti" edebiyatı yapan muhalifler, bağış gecesini karalamaya çalışırken, istemeden devletin gücünü ortaya koydu...
Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz gelişme! O gelişmeyi işaret etti...
Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında sürpriz gelişme! O gelişmeyi işaret etti...

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimiyle aralarında biri sivil toplam 202 kişinin serbest kaldığı bildirildi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23