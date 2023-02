Necla Teyze, Kayseri'den yola çıktı! Bir can kurtarabilmek için koştu

Afetlerde çalışmaya her zaman hazır olduğunu söyleyen Necla Ergüner, "Daha önce ANDA Arama Kurtarma ekibi olarak gerekli eğitimlerimizi aldık ve AFAD’la akredite olduk. Orada da her türlü eğitimlerimizi aldık. Bunların içinde yangın eğitimi var, ilk yardım eğitimi var, enkaz eğitimi var. Her türlü eğitimlerimizi bu şekilde aldık ve akredite olduk. Böyle bir durumda her zaman hazır olduğumuz başkanlarımız tarafından da bize iletildi ve her zaman hazır olacağımız söylendi. Biz de her zaman hazır olacağımızı onlara belirttik. Bu felaketin olduğu gün sabah biz 04.30’da hazır olup, 05.00’te derneğimizde olduk.