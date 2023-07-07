Ne yaptın Kenan! Yarışmacı bir anda ağlamaya başladı

KENAN İMİRZALIOĞLU NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ Bu soruyu doğru bilen yarışmacıya ünlü sunucu, 'sizin babanızla muhabbetiniz nasıldır? Süper Baba mıydı sizin babanız da?' sorusu sonrası oldukça duygusal anlar yaşandı. Dört yıl önce babasını kaybettiğini anlatan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı. Balemen "Babam benim her şeyimdi" diyerek sözlerine devam edemedi. Kenan İmirzalıoğlu ne diyeceğini bilemeyerek "Başınız sağ olsun, nur içinde yatsın..." diyerek yarışmacıyı sakinleştirmeye çalıştı.