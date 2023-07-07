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Medya
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Ne yaptın Kenan! Yarışmacı bir anda ağlamaya başladı

2023-07-07 09:19:04
Ne yaptın Kenan! Yarışmacı bir anda ağlamaya başladı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu yarışmada sorduğu soru karşısında aldığı yanıtla şaştı kaldı. Başarılı oyuncunun sorusunu duyan yarışmacı ağlamaya başlayınca duygusal anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun son bölümde bir yarışmacı ile yaşadıkları gündem oldu. Yarışmaya katılan Filiz Balemen, karşısına çıkan soru sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmaya katılan Filiz Balemen, performansıyla dikkat çekti.

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Foto - Ne yaptın Kenan! Yarışmacı bir anda ağlamaya başladı

Yarışmacının karşısına, "1993- 1997 arasında yayımlanan, hikayesinin büyük kısmı Çengelköy'de geçen ve başkarakteri, Şevket Çoruh'un canlandırdığı Fiko olan dizi hangisidir?" sorusu çıktı. Yarışmacı soruya 'C- Süper Baba' cevabını verdi.

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Foto - Ne yaptın Kenan! Yarışmacı bir anda ağlamaya başladı

KENAN İMİRZALIOĞLU NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ Bu soruyu doğru bilen yarışmacıya ünlü sunucu, 'sizin babanızla muhabbetiniz nasıldır? Süper Baba mıydı sizin babanız da?' sorusu sonrası oldukça duygusal anlar yaşandı. Dört yıl önce babasını kaybettiğini anlatan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı. Balemen "Babam benim her şeyimdi" diyerek sözlerine devam edemedi. Kenan İmirzalıoğlu ne diyeceğini bilemeyerek "Başınız sağ olsun, nur içinde yatsın..." diyerek yarışmacıyı sakinleştirmeye çalıştı.

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