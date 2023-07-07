2023-07-07 09:19:04 Ne yaptın Kenan! Yarışmacı bir anda ağlamaya başladı
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu yarışmada sorduğu soru karşısında aldığı yanıtla şaştı kaldı. Başarılı oyuncunun sorusunu duyan yarışmacı ağlamaya başlayınca duygusal anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun son bölümde bir yarışmacı ile yaşadıkları gündem oldu. Yarışmaya katılan Filiz Balemen, karşısına çıkan soru sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmaya katılan Filiz Balemen, performansıyla dikkat çekti.