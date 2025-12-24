IHA Giriş Tarihi: Uzmanlar uyardı! Çocuklarda bakteriyel menenjit ciddiye alınmalı
Özellikle çocuklarda menenjitin hızlı ilerleyebilen ve erken tanı konulmadığında hayati risk taşıyan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ali Şal, menenjitin beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Şal, "Menenjit; bakteri, virüs ya da daha nadiren mantarlar nedeniyle gelişebilir. Özellikle bazı türleri çok hızlı seyredebilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir" ifadelerini kullandı