Sağlık
7
Yeniakit Publisher
Uzmanlar uyardı! Çocuklarda bakteriyel menenjit ciddiye alınmalı

IHA Giriş Tarihi:
Özellikle çocuklarda menenjitin hızlı ilerleyebilen ve erken tanı konulmadığında hayati risk taşıyan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Ali Şal, menenjitin beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıktığını belirtti. Şal, "Menenjit; bakteri, virüs ya da daha nadiren mantarlar nedeniyle gelişebilir. Özellikle bazı türleri çok hızlı seyredebilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir" ifadelerini kullandı

#1
Foto - Uzmanlar uyardı! Çocuklarda bakteriyel menenjit ciddiye alınmalı

Bakteriyel kaynaklı menenjitin, menenjit türleri arasında en ağır ve en riskli tabloyu oluşturduğunu vurgulayan Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şal, "Bakteriyel menenjit saatler içinde hızla ilerleyebilir. Tedavi geciktiğinde işitme kaybı, nörolojik hasar, öğrenme güçlüğü gibi kalıcı sonuçlara ve yaşam kaybına neden olabilir. Bu nedenle belirtilerin başlamasından itibaren zamanla yarış söz konusudur. Bakteriyel menenjitte yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, kusma ve bilinç değişikliği gibi belirtiler daha belirgin ve ağır seyredebilir. Bu tabloda evde beklemek son derece tehlikeli sonuçlara sebep olabilir" dedi.

#2
Foto - Uzmanlar uyardı! Çocuklarda bakteriyel menenjit ciddiye alınmalı

Menenjitin erken dönem belirtilerinin zaman zaman basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuyla karıştırılabildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ali Şal, ailelerin özellikle dikkate alması gerektiği belirtileri söyle sıraladı: "Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, kusma, ışığa karşı hassasiyet, uykuya meyil, bilinç bulanıklığı, bebeklerde huzursuzluk, bıngıldakta kabarıklık ve beslenme güçlüğü." "Bu belirtilerden bir ya da birkaçının birlikte görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diyen Uzm. Dr. Ali Şal, erken tedavinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

#3
Foto - Uzmanlar uyardı! Çocuklarda bakteriyel menenjit ciddiye alınmalı

Menenjit vakalarının önemli bir bölümünün aşılarla önlenebildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Ali Şal, aşılamanın hem bireysel hem de toplumsal koruma açısından kritik rol oynadığını vurgulayarak, "Ulusal aşı takviminde yer alan hemofilus influenza tip b (Hib), pnömokok ve meningokok aşıları, çocukları menenjitin en ağır ve ölümcül formlarına karşı korumaktadır. Özellikle meningokok kaynaklı menenjitler çok hızlı ilerlemekte ve saatler içinde hayati risk oluşturabilmektedir. Meningokok aşısı bu nedenle yalnızca bireysel değil, salgınların önlenmesi açısından da hayati öneme sahiptir. Erken yaşta ve uygun zamanda yapılan meningokok aşılaması, ani gelişen ağır tablo ve ölüm riskini belirgin ölçüde azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Uzmanlar uyardı! Çocuklarda bakteriyel menenjit ciddiye alınmalı

Bazı menenjit aşılarının ulusal aşı takvimi dışında yer alabildiğini belirten Uzm. Dr. Ali Şal, "Hekim önerisiyle uygulanan ek meningokok aşıları da özellikle okul çağındaki çocuklar, ergenler ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için büyük önem taşır. Aşıların zamanında, eksiksiz ve önerilen dozlarda yapılması, hastalıktan korunmanın en etkili yoludur" ifadelerini kullandı. Aşı tereddüdünün menenjit gibi önlenebilir ancak ağır seyreden hastalıkların yeniden gündeme gelmesine neden olabileceğine dikkat çekerek, aileleri bilimsel veriler ışığında bilinçli kararlar almaya davet etti.

#5
Foto - Uzmanlar uyardı! Çocuklarda bakteriyel menenjit ciddiye alınmalı

Menenjitin hızlı seyri nedeniyle yalnızca sağlık çalışanlarının değil, toplumun tüm kesimlerinin belirtiler konusunda bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Ali Şal, özellikle okul çağındaki çocuklar için farkındalığın hayati önem taşıdığını belirtti. "Okullar, kreşler ve yurtlar gibi kalabalık ortamlar, menenjit etkenlerinin yayılımını kolaylaştırabilir. Bu nedenle öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve velilerin menenjit belirtilerini tanıması, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapması büyük önem taşır" dedi.

#6
Foto - Uzmanlar uyardı! Çocuklarda bakteriyel menenjit ciddiye alınmalı

Toplumsal farkındalığın erken tanıyı hızlandırdığını ifade eden Uzm. Dr. Ali Şal, "Ateş, baş ağrısı, kusma, ense sertliği gibi belirtilerin hafife alınmaması ve ‘geçer' düşüncesiyle beklenmemesi gerekir. Menenjitte zaman, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir. Bilinçli aileler ve duyarlı eğitim kurumları, bu hastalığın yol açabileceği ağır sonuçların önüne geçilmesinde kilit rol oynar" diye konuştu.

