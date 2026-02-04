Ne varsa Türkiye’de var! Avrupa ülkesi, ses getiren hamlemizi ayakta alkışladı
Küresel siyasetin kilit ismi Türkiye, ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için yürüttüğü mekik diplomasisiyle bir kez daha dünyanın odak noktası haline geldi.
Küresel siyasetin kilit ismi Türkiye, ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için yürüttüğü mekik diplomasisiyle bir kez daha dünyanın odak noktası haline geldi.
Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu’nun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, görüşmeleri “nadir bir fırsat” olarak nitelemesi, Türk diplomasisinin başarısını ayakta alkışlattı.
Görüşmelerin İstanbul’da yapılmasına dair planlamalar son anda değişse de Türkiye'nin her iki tarafı masaya oturtan yapıcı ve güven verici rolü uluslararası arenada tescillenmiş oldu.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Trump yönetimi arasındaki buzların erimesinde en büyük payın Ankara’nın dengeli politikasına ait olduğu bizzat Avrupalı müttefikler tarafından dile getirildi.
Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, krizlerin aşılmasında Türkiye’nin açtığı diplomatik yolun barışçıl bir gelecek için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak Türk hariciyesine olan güveni tazeledi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23