Dünya
5
Yeniakit Publisher
Ne varsa Türkiye’de var! Avrupa ülkesi, ses getiren hamlemizi ayakta alkışladı
Giriş Tarihi:

Ne varsa Türkiye’de var! Avrupa ülkesi, ses getiren hamlemizi ayakta alkışladı

Küresel siyasetin kilit ismi Türkiye, ABD ve İran arasındaki tansiyonu düşürmek için yürüttüğü mekik diplomasisiyle bir kez daha dünyanın odak noktası haline geldi.

#1
Foto - Ne varsa Türkiye’de var! Avrupa ülkesi, ses getiren hamlemizi ayakta alkışladı

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu’nun, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, görüşmeleri “nadir bir fırsat” olarak nitelemesi, Türk diplomasisinin başarısını ayakta alkışlattı.

#2
Foto - Ne varsa Türkiye’de var! Avrupa ülkesi, ses getiren hamlemizi ayakta alkışladı

Görüşmelerin İstanbul’da yapılmasına dair planlamalar son anda değişse de Türkiye'nin her iki tarafı masaya oturtan yapıcı ve güven verici rolü uluslararası arenada tescillenmiş oldu.

#3
Foto - Ne varsa Türkiye’de var! Avrupa ülkesi, ses getiren hamlemizi ayakta alkışladı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Trump yönetimi arasındaki buzların erimesinde en büyük payın Ankara’nın dengeli politikasına ait olduğu bizzat Avrupalı müttefikler tarafından dile getirildi.

#4
Foto - Ne varsa Türkiye’de var! Avrupa ülkesi, ses getiren hamlemizi ayakta alkışladı

Romanya Dışişleri Bakanı Toiu, krizlerin aşılmasında Türkiye’nin açtığı diplomatik yolun barışçıl bir gelecek için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak Türk hariciyesine olan güveni tazeledi.

Yorumlar

ata

keşke öyle olsa... ama reis olmasa kim takardı türkiyeyi... reis ve diğerleri diye ikiye ayrılır.... şu an türkiye politikacıları...
