  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dursun Özbek bu kararı verdi Silivri dönüşü... Erden Timur müjdesi! Sürprize bakın hele...

Esed sonrası Suriye’de yeni dönem! Son içki gelişmesi, “Darısı başımıza” dedirtti

Safranbolu'da neler oluyor? Şüphelendiren olay

Resmi Gazete'de yayımlandı! MASAK’tan yeni düzenleme

8 gün süren arama çalışmalarının ardından ölü bulunmuştu! Elif’in sudan çıkarılan aracındaki detaylar kafa karıştırdı

İsrail’de Erdoğan ve Türkiye korkusu: “Hedefleri Kudüs, asla pes etmeyecekler”

Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!

72 saatte 4 transfer mi? Bu olay gerçekleşirse Beşiktaşlılar çıldıracak...

Suudi Arabistan ülkedeki yabancılarla ilgili flaş kararı aldı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Ne enflasyon dinlediler ne de asgari ücret! CHP'li belediyeden otoparka fahiş zam
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ne enflasyon dinlediler ne de asgari ücret! CHP'li belediyeden otoparka fahiş zam

Ne enflasyonu ne asgari ücreti gören CHP'li Kilis Belediyesi, ait kapalı otoparkta yüzde 100 zam yaptı.

#1
Foto - Ne enflasyon dinlediler ne de asgari ücret! CHP'li belediyeden otoparka fahiş zam

Kilis Belediyesine ait kapalı otoparkta ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı.

#2
Foto - Ne enflasyon dinlediler ne de asgari ücret! CHP'li belediyeden otoparka fahiş zam

Yapılan düzenlemeyle birlikte aylık otopark abonelik ücreti bin liradan 2 bin liraya yükselirken, 0-1 saat arası park ücreti de 30 liradan 50 liraya çıkarıldı.

#3
Foto - Ne enflasyon dinlediler ne de asgari ücret! CHP'li belediyeden otoparka fahiş zam

Belediyenin zam kararına vatandaşlar tepki gösterdi. Otoparka mecburen araç bırakmak zorunda kaldıklarını belirten Ömer Kurt, artışın yüksek olduğunu ifade ederek, "Belediye işçilerine de yüzde 100 zam yapılıyor mu? 10 dakika aracımı park ettim, 50 lira ödedim" diye konuştu.

#4
Foto - Ne enflasyon dinlediler ne de asgari ücret! CHP'li belediyeden otoparka fahiş zam

Vatandaşlar, kısa süreli ve aylık abonelik park ücretlerinin yüksek olduğunu belirterek, uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’
Dünya

Çin’den ABD’nin uydu devletine rest: ‘Bundan sonra size satmak yasak’

Çin, güvenlik gerekçesiyle askeri ve sivil amaçla kullanılabilen bazı ürünlerin Japonya’ya ihracatını durdurduğunu açıkladı.
ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler
Dünya

ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler

Tayland’ın son on yılda Çin’le artan siyasi ve askeri yakınlığı, ABD ile 1950’lerden bu yana süregelen güvenlik ittifakını zayıflatıyor. Uzm..
Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak
Ekonomi

Ak Partili isim milyonları heyecanlandırdı! Emekliye ek zam geliyor: En düşük maaş 20 bin lirayı aşacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12,19 olurken memur emeklisine yapılan yüzde 18,60'lık zam diğer emeklilerin tepkisini topladı. ..
Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü
Dünya

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

Dünyaya ‘özgürlükler ülkesi’ olarak lanse edilen ABD’de Venezuela’ya yönelik saldırıları protesto eden bir kadın protestocu, yerel bir telev..
Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı
Gündem

Açıklama az önce geldi: Suriye ile İsrail anlaştı

İsrail ve Suriye’nin kalıcı güvenlik ve istikrar sağlanması yönündeki taahhütlerini yeniden teyit ettikleri aktarılan açıklamada, iki devlet..
Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu
Dünya

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu

Terör örgütü PKK/YPG’nin Halep’te sivil yerleşim yerleri ve ordu noktalarına saldırmasının ardından kentte çatışmalar üçüncü gününde de sürü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23