Ne enflasyon dinlediler ne de asgari ücret! CHP'li belediyeden otoparka fahiş zam
Ne enflasyonu ne asgari ücreti gören CHP'li Kilis Belediyesi, ait kapalı otoparkta yüzde 100 zam yaptı.
8 gün süren arama çalışmalarının ardından ölü bulunmuştu! Elif’in sudan çıkarılan aracındaki detaylar kafa karıştırdı
Bakım bitti, dolandırıcılık başladı: Kuaförde 6 bin liralık 'pes' dedirten vurgun! İban yalanıyla esnafı soyup soğana çevirdi!
Ne enflasyonu ne asgari ücreti gören CHP'li Kilis Belediyesi, ait kapalı otoparkta yüzde 100 zam yaptı.
Kilis Belediyesine ait kapalı otoparkta ücretlere yüzde 100 oranında zam yapıldı.
Yapılan düzenlemeyle birlikte aylık otopark abonelik ücreti bin liradan 2 bin liraya yükselirken, 0-1 saat arası park ücreti de 30 liradan 50 liraya çıkarıldı.
Belediyenin zam kararına vatandaşlar tepki gösterdi. Otoparka mecburen araç bırakmak zorunda kaldıklarını belirten Ömer Kurt, artışın yüksek olduğunu ifade ederek, "Belediye işçilerine de yüzde 100 zam yapılıyor mu? 10 dakika aracımı park ettim, 50 lira ödedim" diye konuştu.
Vatandaşlar, kısa süreli ve aylık abonelik park ücretlerinin yüksek olduğunu belirterek, uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini istedi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23