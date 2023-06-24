Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

Bu kadar çok mühimmat harcayarak başarılı atışlar yapan Wagner’in mühimmatlarının bittiğinin öne sürülmesinde bu sebeple birçok çelişki mevcut. Kimi Rus askeri ve istihbarat Telegram kanalları, Prigojin’in “rol yaptığını” ve “siyasi güç elde etmek için” algı ve manipülasyon tekniklerine başvurduğunu düşünüyor. ŞOYGU’NUN KAZIĞI Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus paralı asker grubu Wagner’in savaşçı sayısının 50-60 bini geçmesi sebebiyle adeta kazık attı. Rus Silahlı Kuvvetleri cephe hattında tahkimatlar kazıp dinlenmeye çekildi, sadece top ve hava atışları ile çatışmalara dahil oldu. Wagner grubu ise Bahmut cephesinde taarruzların tamamını tek başına üstlendi. Sergey Şoygu’nun bu stratejisi ile Wagner grubu, 100 bin savaşçıya ulaşamadı. Sürekli kayıplar veren Wagner’in Ağustos’tan beri devam eden Bahmut Muharebeleri sırasında en az 20 bin savaşçısı öldü. St. Petersburg'da Rus Wagner paralı asker şirketinin büyük bir merkezi bulunuyor. Şoygu’nun attığı bu kazık, Wagner’in daha da büyüyüp güçlenmesine engel oldu. Yevgeni Prigojin’in bu durumdan rahatsız olduğu da ortada. ÖZEL GÜVENLİKTEN ÖZEL ORDUYA Bir özel güvenlik firması olarak 2014’te kurulan Wagner, çok kısa süre içerisinde paralı asker şirketi ve daha sonra “özel bir ordu” haline geldi. Sonuç olarak Amerikan Blackwater paralı asker şirketi gibi bir anda parlayan ve büyüyen Wagner, Suriye-Afrika sahalarında özel operasyonlar yapan, eğitimler veren bir elit paralı asker grubu olmaktan çıkıp, adeta tek başına bir orduya dönüştü. Bu durum sonucunda gücü artan Yevgeni Prigojin’in, yakın gelecekte Rusya’nın ve Rus siyasetinin başına bela olması oldukça olası… Kaynak: Odatv.com