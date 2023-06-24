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Dünya
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Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

2023-06-24 10:58:58
Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu. Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan henüz bir açıklama gelmedi. Odatv daha önce, Wagnerlerin paralı asker grubu olmaktan çıkarak orduya dönüştüğüne ve Prigojin'in Rus Savunma Bakanı olmak istediğine dikkat çekmişti.

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Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

Ukrayna savaşında ön saflarda yer alan Rus paralı asker grubu Wagner ile Rusya Ordusu arasında uzun süredir devam eden gerginlikte ipler koptu. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un, Wagner askerlerini yok etmek için operasyonlar düzenlediğini iddia ederek, "Rus Silahlı Kuvvetleri, Wagner PMC kamplarına füze saldırısı düzenledi. Çok sayıda yoldaşımız öldü, bu savaşa nasıl yanıt vereceğimize biz karar vereceğiz" dedi. Şoygu ve Gerasimov'un cezalandırılması gerektiğini söyleyen Prigojin, "Bize karşı koymaya çalışan herkesi tehlike olarak değerlendirip yolumuz üzerindeki kontrol noktaları da dahil olmak üzere anında yok edeceğiz” ifadelerini kullandı. Rus yetkililer, Yevgeny Prigozhin'i "iç savaş" çıkarmaya çalışmakla suçladı ve tutuklanmasını istedi. Rus komutanlar, Rus güvenlik şirketi Wagner'e "durma" çağrısında bulundu.

#2
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

#3
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

KAYNAK: ODA TV... RUSYANIN BAŞINA BELA OLDULAR: SAVAŞ ŞANTAJI Ukrayna ordusunu Donbas’ın kilit Bahmut şehrinde yenilgiye uğratan Rus paralı asker grubu Wagner, şehirden çekilme kararı aldı. Şehrin yüzde 90’ını kontrol eden Wagner, Ağustos’tan beri Bahmut-Soledar cephe hattında en az 40 bin Ukrayna askerini öldürerek adından sıkça söz ettirdi. İşledikleri savaş suçları tanınan Wagner, en son "Kimseyi esir almayacağız, Bahmut'taki her Ukrayna askerini öldüreceğiz" demişti. Rus paralı askerlerin komutanı, sadece birkaç gün sonra, yani bugün, bir "U dönüşü" yaptı ve "Geri çekileceğiz" dedi. Wagner'in lideri, “Putin’in aşçısı” lakaplı Yevgeni Prigojin, “Rus Savunma Bakanlığı bize mühimmat vermiyor, cephanemiz tükendi. Bu şekilde savaşamayız. Geri çekilmek zorunda bırakıldık. 10 Mayıs’ta geri çekileceğiz” dedi.

#4
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

ASIL MESELE SİYASİ Rusya siyasetinde ittifaklar ikili isimler üzerinden gidiyor. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in müttefiki, Savunma Bakanı Sergey Şoygu. Tuva Türkü olan Şoygu, Putin’in sırdaşı, dostu ve sağ kolu. Sunbathing in Siberia: Vladimir Putin's summer holiday - in pictures | World news | The Guardian Vladimir Putin ve Sergey Şoygu, tatilleri beraber geçiriyor. Birlikte av ve balık seyahatlerine çıkan Putin ve Şoygu'nun favori uğrak noktası Sibirya

#5
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

Öte yandan Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in müttefiki ise, Çeçen lider Ramazan Kadirov. Ramazan Kadirov ve Yevgeni Prigojin, Rusya – Ukrayna Savaşı konusunda aynı anda ortak çıkışlar yapmalarıyla biliniyor.

#6
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

Yevgeni Prigojin ve Ramazan Kadirov beraber poz vermeseler de, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan beri sıkı müttefikler. Moskova’daki bir diğer önemli siyasi ittifak ise, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasında. Sergey Lavrov ve Dimitri Peskov, Rusya’nın diplomatik olarak Avrupa Birliği’ni ABD güdümünden koparıp, Rusya ile doğrudan masaya oturtmayı hedefleyen bir stratejileri var.

#7
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

Rusya'nın askeri değil, sivil siyasi aklı konumunda bulunan Sergey Lavrov ve Dimitri Peskov hem iyi dost, hem de siyasi müttefikler. Prigojin ve Kadirov daha agresif, daha saldırgan ve vekalet savaşlarının arttığı bir dış politikayı savunuyor. Kadirov ayrıca devlet kadrolarına Çeçenleri yerleştirmek istiyor. Putin ve Şoygu arasındaki ittifak ise, Rusya’nın “Rus üst kültürü” altında birleşerek, şimdiki Batı karşıtı, Avrasyacı siyasetin devam ettirilmesini amaçlıyor.

#8
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

KENDİSİ SAVUNMA BAKANI OLMAK İSTİYOR Hapishanelerden azılı suçluları askere alan Yevgeni Prigojin, esasında Rus Savunma Bakanı olmak istiyor. Prigojin, 600 bin kilometrekareden büyük Ukrayna’nın beşte birini bir yıl içinde ele geçirip ilhak eden savaş planının mimarı Sergey Şoygu’ya sürekli olarak hakaret ediyor, ağır küfür içeren videolar yayınlıyor. Rus ırkçılarına ve aşırı milliyetçilere oynayan Prigojin, kamuoyunda algı yaratarak “Bakın başarısız olduk, sebebi de Şoygu’dur” demeye çalışıyor.

#9
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

Tek hedefi ise Savunma Bakanı olmak. Çeçen lider Ramazan Kadirov da herhangi bir bakanlığa yahut bakan yardımcılığına yükselerek, Çeçenistan dışına çıkmak ve Moskova siyasetine dahil olmak istiyor. Kadirov'un en büyük amaçlarından biri ise, Çeçenleri bürokraside üst kademelere yerleştirmek. İkili, birbirini bu şekilde destekleyerek güçlü bir siyasi ittifak oluşturmuş durumda.

#10
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

ARTIK KARŞILIKSIZ ÇEK YOK Yevgeni Prigojin’in paralı asker grubu Wagner, adeta karşılıksız çek sahibiydi. Rus Savunma Bakanlığı’ndan istediği zaman istediği kadar mühimmat olan Yevgeni Prigojin’e, Sergey Şoygu “dur” dedi. Şoygu’nun geçen yıl sonunda getirdiği uygulama ile Wagner, artık resmi evrakları doldurmak, resmi mühimmat alımı için başvurmak, bürokrasiye dahil olmak zorundaydı. Sınırsız cephane alım devri kapandı. Sergey Şoygu, Wagner’e belirli sayıda mühimmat vermeye başladı.

#11
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

SÖYLEDİKLERİNDE ÇELİŞKİ VAR Öte yandan Wagner lideri Yevgeni Prigojin’in “Mühimmatımız bitiyor” çıkışlarında çelişkiler mevcut. Sahadan gelen birçok video ve fotoğrafta, Bahmut şehrine giden yolda onlarca ve belki yüzlerce Ukrayna ordusu aracının imha olduğu görülüyor. Binlerce Ukrayna askerinin öldüğü Bahmut muharebelerinde, Wagner hiçbir zaman top mühimmatı sıkıntısı yaşamadı. Yevgeni Prigojin, Mayıs ayının başında yaptığı açıklamalarda “Ukrayna konvoylarını imha ettik”, “Bahmut’taki Ukrayna mevzilerini topa tuttuk ve yok ettik” tarzında konuştu.

#12
Foto - Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

Bu kadar çok mühimmat harcayarak başarılı atışlar yapan Wagner’in mühimmatlarının bittiğinin öne sürülmesinde bu sebeple birçok çelişki mevcut. Kimi Rus askeri ve istihbarat Telegram kanalları, Prigojin’in “rol yaptığını” ve “siyasi güç elde etmek için” algı ve manipülasyon tekniklerine başvurduğunu düşünüyor. ŞOYGU’NUN KAZIĞI Rus Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus paralı asker grubu Wagner’in savaşçı sayısının 50-60 bini geçmesi sebebiyle adeta kazık attı. Rus Silahlı Kuvvetleri cephe hattında tahkimatlar kazıp dinlenmeye çekildi, sadece top ve hava atışları ile çatışmalara dahil oldu. Wagner grubu ise Bahmut cephesinde taarruzların tamamını tek başına üstlendi. Sergey Şoygu’nun bu stratejisi ile Wagner grubu, 100 bin savaşçıya ulaşamadı. Sürekli kayıplar veren Wagner’in Ağustos’tan beri devam eden Bahmut Muharebeleri sırasında en az 20 bin savaşçısı öldü. St. Petersburg'da Rus Wagner paralı asker şirketinin büyük bir merkezi bulunuyor. Şoygu’nun attığı bu kazık, Wagner’in daha da büyüyüp güçlenmesine engel oldu. Yevgeni Prigojin’in bu durumdan rahatsız olduğu da ortada. ÖZEL GÜVENLİKTEN ÖZEL ORDUYA Bir özel güvenlik firması olarak 2014’te kurulan Wagner, çok kısa süre içerisinde paralı asker şirketi ve daha sonra “özel bir ordu” haline geldi. Sonuç olarak Amerikan Blackwater paralı asker şirketi gibi bir anda parlayan ve büyüyen Wagner, Suriye-Afrika sahalarında özel operasyonlar yapan, eğitimler veren bir elit paralı asker grubu olmaktan çıkıp, adeta tek başına bir orduya dönüştü. Bu durum sonucunda gücü artan Yevgeni Prigojin’in, yakın gelecekte Rusya’nın ve Rus siyasetinin başına bela olması oldukça olası… Kaynak: Odatv.com

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