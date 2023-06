Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol

ASIL MESELE SİYASİ Rusya siyasetinde ittifaklar ikili isimler üzerinden gidiyor. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in müttefiki, Savunma Bakanı Sergey Şoygu. Tuva Türkü olan Şoygu, Putin’in sırdaşı, dostu ve sağ kolu. Sunbathing in Siberia: Vladimir Putin's summer holiday - in pictures | World news | The Guardian Vladimir Putin ve Sergey Şoygu, tatilleri beraber geçiriyor. Birlikte av ve balık seyahatlerine çıkan Putin ve Şoygu'nun favori uğrak noktası Sibirya