2023-06-24 10:58:58 Ne bu Wagner, kim bu Prigojin? Rusya’da darbeye giden yol
Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu. Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan henüz bir açıklama gelmedi. Odatv daha önce, Wagnerlerin paralı asker grubu olmaktan çıkarak orduya dönüştüğüne ve Prigojin'in Rus Savunma Bakanı olmak istediğine dikkat çekmişti.