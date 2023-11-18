  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
12
NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

2023-11-18 02:27:49
NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

Japonya Uzay Ajansı ve NASA, ahşap uydu LignoSat için tarihi açıkladı. Bu uyduyu diğerlerinden ayıran ana maddesinin odun olması.

#1
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA), uzay tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. İki kurum, ahşapdan yapılmış bir uyduyu 2024’te yörüngeye fırlatmayı planladıklarını açıkladı.

#2
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

LignoSat olarak adlandırılan deneysel uydu, manolya ağacından hazırlandı ve bir kahve fincanı büyüklüğünde.

#3
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

Ahşap uydu LignoSat uzay yolunda

#4
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

NASA ve JAXA tarafından yürütülen LignoSat projesi, nihayet gerçek oluyor. Manolya, kiraz ve huş ağacı örneklerini 10 ay boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu’nda tutan ajans, ana malzeme olarak ahşapı seçmeye karar verdi.

#5
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

ISS’te yürütülen testler, ahşabın aşırı sıcaklık dalgalanmaları ve uzay boşluğundaki kozmik ışınlar gibi zorlu şartlara dayanabildiğini gösterdi.

#6
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

Ayrıca Güneş parçacıklarına maruz kalmasına rağmen hiçbir deformasyona, çatlamaya veya hasara uğramadığı görüldü.

#7
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

Manolya ağacının seçilmesinin nedeni ise diğer ağaçlara kıyasla yarılma ve kırılmaya karşı daha dirençli olması. Araştırmalara göre Dünya’da ahşabın çürümesi veya yanması mümkünken, uzayın oksijensiz ortamında deformasyona uğraması neredeyse imkansız.

#8
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

LignoSat uydusu, ahşabın alüminyum ve titanyum gibi klasik malzemelere kıyasla sürdürülebilir bir alternatif olarak kullanılabileceğini göstermek istiyor.

#9
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

Uydu, görevi sona erdikten sonra Dünya atmosferine yeniden girecek ve tamamen yanarak sürdürülebilirliğini kanıtlayacak.

#10
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

Mevcut uydularda kullanılan metal alaşımlar ise tamamen yanmadıkları için uzay çöpü haline geliyor.

#11
Foto - NASA'nın yeni planı ortaya çıktı

Parlak yüzeyleri ayrıca gökyüzünde ışık kirliliğine yol açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alman gazeteciyi rezil eden cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alman gazeteciyi rezil eden cevap

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısı düzenledi. Alman gazetecinin sorduğu Hamas ve Eurofi..
Hande Fırat, Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile o an yaşananları anlattı!
Gündem

Hande Fırat, Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile o an yaşananları anlattı!

CNN Türk spikeri Hande Fırat, Almanya'daki Erdoğan-Scholz ortak basın toplantısında yaşananları ve gerçekleşen görüşmeye dair dikkat çeken a..
Ersan Şen, o partiye katılıyor! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Ersan Şen, o partiye katılıyor! Duyanın ağzı bir karış açık kaldı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Metroda bir anda böyle bağırmaya başladı! Yolcular, başörtülü kızı şaşkınlık içinde izledi
Gündem

Metroda bir anda böyle bağırmaya başladı! Yolcular, başörtülü kızı şaşkınlık içinde izledi

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı saldırılar devam ederken Filistin'i desteklediği düşünülen bir kişinin metroda söyledikleri günd..
Ruslardan sürpriz Türkiye kararı! Rusya'dan Türkiye için 2024 tur satışları başladı: Vatandaşlar akın akın gelecek
Ekonomi

Ruslardan sürpriz Türkiye kararı! Rusya'dan Türkiye için 2024 tur satışları başladı: Vatandaşlar akın akın gelecek

Rusya Federal seyahat acenteleri ağının en eski ve köklü şirketi Intourist 2024 Türkiye erken rezervasyon satışlarına başladı. Rusların Türk..
Çin,100 milyar metreküplük gaz sahasında üretime başlıyor! Yatırımcıların önünü açacak! Büyük katkı
Dünya

Çin,100 milyar metreküplük gaz sahasında üretime başlıyor! Yatırımcıların önünü açacak! Büyük katkı

Çin’in Bohai Denizi’nde yer alan ilk 100 milyar metreküplük doğal gaz sahası olarak bilinen Bozhong 19-6 Sahası projesinin ilk aşaması üreti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23