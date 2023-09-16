Nakış nakış sonbahar güzelliği

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Süper Lig devi için eski yönetici duyurdu: Ali Koç'u çıldırtacak açıklama! Yer yerinden oynayacak...
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Kars’ta sonbahar güzelliği yaşanıyor. Eylül ayında halı desenini andıran tarlalar havadan görüntülendi.
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Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen uçsuz bucaksız araziler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
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Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta, Kars-Arpaçay yolunda sonbaharın bütün tonlarının ilmik ilmik işlendiği tarım arazileri, Kars’ın doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
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