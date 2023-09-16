  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Faydaları saymakla bitmiyor! Kilosu tam 200 lira

Eris varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Eris varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Türkiye'den heyecanlandıran keşif anlaşması! İsviçre ile imzalar atıldı

4 asırlık müze kapılarını açtı

Nakış nakış sonbahar güzelliği

Mete Yarar canlı yayında ilk kez açıkladı: Yunanistan'a çok büyük bir sürprizimiz var

Ne bir yeşillik ne ağaçlık var! Efsanelere konu olan bu ada Türkiye'de

Türk savunma sanayisinin gücüne güç katacak! Derman 8x8 ile ilgili müthiş gelişme

Süper Lig devi için eski yönetici duyurdu: Ali Koç'u çıldırtacak açıklama! Yer yerinden oynayacak...

Galatasaray transferde kesenin ağzını açtı! Verilen maaşlar dudak uçuklattı: Haberi böyle verdi… Herkesi tedirgin etti
#1
Foto - Nakış nakış sonbahar güzelliği

Kars’ta sonbahar güzelliği yaşanıyor. Eylül ayında halı desenini andıran tarlalar havadan görüntülendi.

#2
Foto - Nakış nakış sonbahar güzelliği

Yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen uçsuz bucaksız araziler, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

#3
Foto - Nakış nakış sonbahar güzelliği

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars’ta, Kars-Arpaçay yolunda sonbaharın bütün tonlarının ilmik ilmik işlendiği tarım arazileri, Kars’ın doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

#4
Foto - Nakış nakış sonbahar güzelliği

Elazığ’da petrol heyecanı
Gündem

Elazığ’da petrol heyecanı

Elazığ’ın Keban ilçesinde su bulmak için yapılan sondaj çalışmasında petrol türevi maddeye rastlandı. Yöre halkı, bölgede petrol aranması ça..
Yeniden Refah'tan, AK Parti ve MHP'ye büyük çalım! Bunu hiç kimse beklemiyordu
Siyaset

Yeniden Refah'tan, AK Parti ve MHP'ye büyük çalım! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Samsun Ladik'te Cumhur İttifakı'nın ortağı iki partide istifa depremi yaşandı. Biri AK Partili, diğeri MHP'li iki belediye meclisi üyesi, Ye..
Rize'de hareketlilik! Deniz yüzeyinde petrole rastlandı
Gündem

Rize'de hareketlilik! Deniz yüzeyinde petrole rastlandı

Karadeniz'de Rize'nin Çayeli ilçesinde açıklarında deniz yüzeyinde petrole rastlandı. Bölgeden numune alan bilim insanları, Çayeli açıkların..
500 ile 1000 liralık banknot basılacak mı? Resmi yanıt geldi
Ekonomi

500 ile 1000 liralık banknot basılacak mı? Resmi yanıt geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 500 ve 1000 liralık banknotların basılacağı iddiasına yanıt verdi.
CHP genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Şimdi oturup ağlar artık
Siyaset

CHP genel başkan adaylığını açıklayan Özgür Özel'e çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu! Şimdi oturup ağlar artık

CHP'de Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı. Yaklaşık 1300 delegenin en az yarısı kadar oy alması gereken Özgür Özel,..
Sosyal medya bunları konuşuyor… Bu arkadaşlar Türkiye’yi nasıl yönetecek?
Sosyal Medya

Sosyal medya bunları konuşuyor… Bu arkadaşlar Türkiye’yi nasıl yönetecek?

CHP İzmir İl Örgütü seçiminde çıkan kavgayı yorumlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı/ Tanıtım ve Medya Başkanı Hazma Dağ, "Bir il kongres..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23