2023-09-13 14:39:36 Nadir kuş türlerinin yuvası: Alaçatı Sulak Alanı
Alaçatı Sulak Alanı her yıl yüzden fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Fenerbahçe'ye müjdeli haber bakın nereden geldi! Transfer döneminin sonuna doğru ortalık karışacak...
Alaçatı Sulak Alanı her yıl yüzden fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Özellikle kıyı ve su kuşlarının yoğun görüldüğü bölgede nadir kuş türleri de kuş gözlemcileri tarafından kaydediliyor.
Fotoğrafta flamingolar görülüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23