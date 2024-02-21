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Naci Görür uyardı: İstanbul'daki olası deprem şiddetini açıkladı! Son durumu açıkladı…

2024-02-21 13:16:08
Naci Görür uyardı: İstanbul'daki olası deprem şiddetini açıkladı! Son durumu açıkladı…

Prof Dr. Naci Görür, İstanbul'daki beklenen deprem sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Naci Görür uyardı: İstanbul'daki olası deprem şiddetini açıkladı! Son durumu açıkladı…

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da uzun yıllardır beklenen depremle ilgili açıklamalarda bulunurken beklenen depremin şiddetiyle ilgili de bilgi verdi. İşte Naci Görür'ün açıklamalarının tamamı.

#2
Foto - Naci Görür uyardı: İstanbul'daki olası deprem şiddetini açıkladı! Son durumu açıkladı…

Türk jeolog ve deprem bilimci, Prof. Dr. Naci Görür, Sarıyer’de bir üniversitede yaklaşan yerel seçimlere yönelik ve olası depreme hazırlık ile ilgili konuştu.

#3
Foto - Naci Görür uyardı: İstanbul'daki olası deprem şiddetini açıkladı! Son durumu açıkladı…

Görür, İstanbul’da olası depreme yönelik 'İstanbul ve Deprem' programına katıldı. Naci Görür, katıldığı etkinlikte bir sunum yaparken, öğrencilerin ve katılımcıların sorularını da cevaplandırdı. Görür sunumda; İstanbul’da olası depremin gerçekleşme ihtimali bulunan nokta hakkında bilgi verdi; yaklaşan yerel seçimler öncesinde adayların proje ve vaatleri arasında yer alan afetlere hazırlık ve deprem dönüşümü konularına değinerek görüşlerini aktardı.

#4
Foto - Naci Görür uyardı: İstanbul'daki olası deprem şiddetini açıkladı! Son durumu açıkladı…

"İSTANBUL’DA KESİNLİKLE 7’DEN BÜYÜK BİR DEPREM OLACAKTIR"

#5
Foto - Naci Görür uyardı: İstanbul'daki olası deprem şiddetini açıkladı! Son durumu açıkladı…

İstanbul’da olası depreme yönelik 250 yıllık tekerrür periyodunu hatırlatan Görür, sunumunda Marmara’nın batı bölgesini işaret ederek 1912 yılında Tekirdağ bölgesinde, 1999’da ise, Gölcük’te deprem olduğunu belirtti.

#6
Foto - Naci Görür uyardı: İstanbul'daki olası deprem şiddetini açıkladı! Son durumu açıkladı…

Naci Görür, "İkisinin ortası Marmara Denizi ve 1766’dan beri deprem yok. Burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır. Burası kırılmak mecburiyetindedir, kırılmadan kalamaz. Oradaki hareketler ve enerji orayı muhakkak kırar. Bu Kuzey Anadolu’nun bir alışkanlığı var, depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Yani Kuzey Anadolu fayı her nerede bir deprem oluşturmuşsa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelmiştir. Nitekim 1939’dan 2023’e kadar giden deprem zinciri hep doğudan batıya olagelmiştir. Bunlar çok basit. Doğa karmaşık olsa bile, insanı çok da aldatmayan tekerrür eden olaylar meydana geliyor.

#7
Foto - Naci Görür uyardı: İstanbul'daki olası deprem şiddetini açıkladı! Son durumu açıkladı…

Bunun dışında yapılan hesapları kitapları söylemeyeyim, zaten Osmanlı tarihi var Bizans tarihi var, tarihi depremleri biliyoruz. Özetle, İstanbul’da kesinlikle 7’den büyük bir deprem olacaktır" ifadelerini kullandı.

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