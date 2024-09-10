N11 satıldı! İşte yeni sahipleri

Salur’un Getir Drive ve araç çağırma hizmeti veren BiTaksi dahil olmak üzere şirketin diğer varlıklarını yönetmesi bekleniyordu. Yeniden yapılandırmayla hem Britanya ve Avrupa’daki tasfiyeyi kolaylaştırmak hem de Türkiye pazarındaki yatırım payını büyütmek hedefleniyordu. Son olarak Mubadala Investment Company PJSC, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi’nin tek kontrolünü nihai olarak devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu. Yeniden yapılandırmayla hem Britanya ve Avrupa’daki tasfiyeyi kolaylaştırmak hem de Türkiye pazarındaki yatırım payını büyütmek hedefleniyordu. Son olarak Mubadala Investment Company PJSC, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi’nin tek kontrolünü nihai olarak devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.