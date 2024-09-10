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Ekonomi
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N11 satıldı! İşte yeni sahipleri

2024-09-10 11:31:22
N11 satıldı! İşte yeni sahipleri

Türkiye’nin ünlü e-ticaret platformlarından birisi olan N11 resmen satıldı. İşte tüm detaylar...

#1
Foto - N11 satıldı! İşte yeni sahipleri

Türkiye ve Avrupa’da hizmet veren teslimat şirketi Getir, 2023 Haziran’da hisselerinin tamamını satın aldığı sipariş hizmet sağlayıcısı n11’i devretti.

#2
Foto - N11 satıldı! İşte yeni sahipleri

Tele1'in haberine göre, 12 milyar dolar değer biçilen Getir’de çözülme sürüyor. 11 bin 159 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi’nin n11’deki yüzde 100’lük pay sahipliği Borancılı Teknoloji Anonim Şirketi’ne devredildi. Borancılı Teknoloji Anonim Şirketi, Getir’in kurucularından Serkan Borancılı’ya ait.

#3
Foto - N11 satıldı! İşte yeni sahipleri

Getir’in kurucusu Nazım Salur, Haziran 2023’te n11’in satın alındığını şöyle duyurmuştu: “Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11’in diğer hisselerini de aldık. n11’i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings’e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11 yakında.”

#4
Foto - N11 satıldı! İşte yeni sahipleri

Britanya’daki faaliyetlerini mayıs ayında sonlandıran şirketin yaklaşık 250 milyon dolarlık bir sermaye desteği karşılığında ikiye bölüneceği iddia edilmişti. Türkiye’deki gıda ve market dağıtım operasyonlarında çoğunluk hissesi Mubadala’ya ait olacağı ve Getir’in kurucusu Nazım Salur şirkette aktif rol almayacağı iddia ediliyordu.

#5
Foto - N11 satıldı! İşte yeni sahipleri

Salur’un Getir Drive ve araç çağırma hizmeti veren BiTaksi dahil olmak üzere şirketin diğer varlıklarını yönetmesi bekleniyordu. Yeniden yapılandırmayla hem Britanya ve Avrupa’daki tasfiyeyi kolaylaştırmak hem de Türkiye pazarındaki yatırım payını büyütmek hedefleniyordu. Son olarak Mubadala Investment Company PJSC, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi’nin tek kontrolünü nihai olarak devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu. Yeniden yapılandırmayla hem Britanya ve Avrupa’daki tasfiyeyi kolaylaştırmak hem de Türkiye pazarındaki yatırım payını büyütmek hedefleniyordu. Son olarak Mubadala Investment Company PJSC, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi’nin tek kontrolünü nihai olarak devralmak için Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

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