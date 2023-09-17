  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Musluklardan kurtçuk aktı

2023-09-17 23:19:40
Musluklardan kurtçuk aktı

Adıyaman’da prefabrik konutların musluklardan kurtçuk akması tedirginliğe yol açtı.

#1
Foto - Musluklardan kurtçuk aktı

Depremde evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşların kaldığı Vartana geçici prefabrik kentte sabah saatlerinde bir vatandaş, mutfaktaki musluktan su aktığını ama lavabo musluğundan su akmadığını fark ederek musluğun başlığını söktü.

#2
Foto - Musluklardan kurtçuk aktı

Musluk ucundaki başlığın kurtçuklardan dolayı tıkandığını fark eden vatandaş, durumu komşularına söyledi.

#3
Foto - Musluklardan kurtçuk aktı

Musluklarının uç kısmını söken diğer vatandaşlar da kurtçukları fark edince tedirgin oldu.

#4
Foto - Musluklardan kurtçuk aktı

Durumu yetkililere bildirdiklerini söyleyen depremzede vatandaşlar, “Vartana prefabrik kentte yaşıyoruz. Sabah musluklardan kurtlu sular aktı. Durumu ilgili yerlere bildirdik, artık nasıl bir çözüm bulunacak bilmiyoruz.

#5
Foto - Musluklardan kurtçuk aktı

Burada hazır su da veriliyor ama musluk sularıyla duş alınıyor, yemek yapılıyor, bulaşıklar yıkanıyor, dişler fırçalanıyor. Bu suların hepsi enfeksiyonlu.

#6
Foto - Musluklardan kurtçuk aktı

Yaşlı ve hasta insanların çoğu günlük olarak hazır sudan alamıyor ve musluk sularını tüketmek zorunda kalıyor. Çocuklar bazen direkt musluk sularından içiyor. Bu suların dezenfekte edilmesi lazım. Musluklardan bildiğiniz canlı canlı kurt akıyor” diye konuştu.

Artık zorunlu oluyor! İnşaat yapımında devrim gibi karar
Yaşam

Artık zorunlu oluyor! İnşaat yapımında devrim gibi karar

Yapı güvenliği açısından büyük önem taşıyan, inşaat demirini her aşamada izleyecek İnşaat Demiri İzleme Sistemi için hazırlıklar tamamlandı...
Tunç Soyer Büyük Aile Mitingi'ne karşı LGBT mitingine katıldı!
Gündem

Tunç Soyer Büyük Aile Mitingi'ne karşı LGBT mitingine katıldı!

CHP, İstanbul Saraçhane'de aileye sahip çıkanların karşısında durarak safını yine belli etti.
İHA ve SİHA'lar teröristlere göz açtırmıyor!
Gündem

İHA ve SİHA'lar teröristlere göz açtırmıyor!

Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait bir SİHA, Suriye'de terör örgütü PKK'ya ait aracı vurdu.
İngiliz devi ünlü CEO istifa haberi verdi: Şok iddia, herkesi şaşırtacak! Perde arkası, ilgili bomba gelişme
Aktüel

İngiliz devi ünlü CEO istifa haberi verdi: Şok iddia, herkesi şaşırtacak! Perde arkası, ilgili bomba gelişme

Petrol devi BP'nin CEO’su Bernard Looney‘in ani istifasının sebebinin cinsel ilişkileri ve söylediği yalanlar olduğu iddia edildi.
Güney Kore Rusya ile görüşen Kuzey Kore'ye sert tepki gösterdi: askeri görüşme yasa dışı çağrısı yaptı
Dünya

Güney Kore Rusya ile görüşen Kuzey Kore'ye sert tepki gösterdi: askeri görüşme yasa dışı çağrısı yaptı

Güney Kore'den Rusya-Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine tepki: Yasadışı ve haksız! Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğini..
İçimizdeki sapkın sevicilere ibretlik mesaj Rusya'dan!
Gündem

İçimizdeki sapkın sevicilere ibretlik mesaj Rusya'dan!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı sosyolog ve düşünür Aleksandr Dugin, LGBT sapkınlığına karşı düzenlenen "Büyük Aile Buluşma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23