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Yaşam
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Munzur Vadisi'nde doğal yaşam

2023-07-10 23:31:26
Munzur Vadisi'nde doğal yaşam

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.

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Foto - Munzur Vadisi'nde doğal yaşam

İl merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, her mevsim zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliğiyle dikkati çekiyor.

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Foto - Munzur Vadisi'nde doğal yaşam

Orman ve dağlık alanların geniş yer kapladığı milli parkta yılanlar da yaşamını sürdürüyor.

#3
Foto - Munzur Vadisi'nde doğal yaşam

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Foto - Munzur Vadisi'nde doğal yaşam

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Foto - Munzur Vadisi'nde doğal yaşam

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Foto - Munzur Vadisi'nde doğal yaşam

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