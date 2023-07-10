2023-07-10 23:31:26 Munzur Vadisi'nde doğal yaşam
Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
İl merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, her mevsim zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliğiyle dikkati çekiyor.
Orman ve dağlık alanların geniş yer kapladığı milli parkta yılanlar da yaşamını sürdürüyor.
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