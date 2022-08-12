Müjdeyi bizzat Başkan Erdoğan duyuracak! Tarih verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın onuncu ekonomisi olma hedefine ilerleyen Türkiye’nin bu hedefine en yakışır, en yakın şehrin Gaziantep olduğunu dile getirdi. Şahin, “Biz büyükşehir olarak, genel sekreterimiz, ilgili belediye başkanlarımız, bugün Şahinbey, Şehitkamil, Nizip belediye başkanlarımız burada herkes yerel kalkınmanın mimarı. 94’de İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın attığı tohum, Gaziantep’te büyük yerel ormana dönüşmüştür, kalkınmaya dönüşmüştür. Bunu birlikte başarmanın gücü kuvveti için her birinize teşekkür ediyor. Buradaki çaycısından işçisine inşaatçısına burada bir emek var, burada bir emek var alın teri var biz işçi memleketiyiz. İşçimiz mutluysa, siz mutluysanız biz mutluyuz birlikte başaracağız. Gaziantep modelini bir zafer modeline, bir Türkiye modeline, bir dünya modeline birlikte dönüştüreceğiz" diye konuştu.