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Müjdeyi bizzat Başkan Erdoğan duyuracak! Tarih verildi

2022-08-12 17:20:11
Müjdeyi bizzat Başkan Erdoğan duyuracak! Tarih verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’te yaptığı açıklamayla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal konut sorunu ile ilgili yeni bir müjde vereceğini ve Eylül ayı itibariyle yeni bir konut atılımının başlayacağını duyurdu.

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Foto - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’ndeki Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi’nde (BÜSEM) incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi’ndeki Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi’nde (BÜSEM) incelemelerde bulundu.

#2
Foto - CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK! İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, yoğun sosyal konut talebi karşısında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutlarını yaptıklarını söyleyerek yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal konut sorunu ile ilgili yeni bir müjde vereceğini duyurdu.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK! İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, yoğun sosyal konut talebi karşısında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutlarını yaptıklarını söyleyerek yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal konut sorunu ile ilgili yeni bir müjde vereceğini duyurdu.

#3
Foto - Bakan Kurum, Eylül ayı itibariyle yeni bir konut atılımının başlayacağını da ifade ederek,

Bakan Kurum, Eylül ayı itibariyle yeni bir konut atılımının başlayacağını da ifade ederek, "Sosyal Konut talebi, bugüne kadar belki Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konutlarını yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle bugün akşam detaylarını vereceğimiz, Eylül ayında Cumhurbaşkanımızın Gaziantep’imizde tüm Türkiye’mizle paylaşacağı bir projeyi sunacağız. Bu proje Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olacak. Bu çerçevede Gaziantepli kardeşim burada çalışan esnafım hemen en yakın alanda barınma ihtiyacını giderecekler" dedi.

#4
Foto - Ağustos ayında Türkiye genelinde yeni bir sanayi sitesi projesi ilan edeceklerini de açıklayan Bakan Murat Kurum,

Ağustos ayında Türkiye genelinde yeni bir sanayi sitesi projesi ilan edeceklerini de açıklayan Bakan Murat Kurum, "Daha huzurlu bir şekilde üretimini yapacak. Şehrin içinde kalmış sanayi alanlarını şehrin dışına çıkarıyoruz. Yine Ağustos ayında tüm Türkiye’de ilan edeceğimiz sanayi sitesi projemiz olacak. İşte aslında örneğini burada yaptığımız BÜSEM arazisi hazine arazisiydi. Âtıl bir araziydi. Bu arazide belediye başkanımız, valimiz ve milletvekillerimiz örnek bir çalışma yaptı. Bize, bu hazine arazisinin uygun bedellerle verilmesi talep edildi. Biz de burada 150 bin kardeşimizi istihdam edecekseniz bu araziyi sizlere uygun şartlarda tahsisini yaparız’ dedik ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesine tahsisini yaptık” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın onuncu ekonomisi olma hedefine ilerleyen Türkiye’nin bu hedefine en yakışır, en yakın şehrin Gaziantep olduğunu dile getirdi. Şahin, “Biz büyükşehir olarak, genel sekreterimiz, ilgili belediye başkanlarımız, bugün Şahinbey, Şehitkamil, Nizip belediye başkanlarımız burada herkes yerel kalkınmanın mimarı. 94’de İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın attığı tohum, Gaziantep’te büyük yerel ormana dönüşmüştür, kalkınmaya dönüşmüştür. Bunu birlikte başarmanın gücü kuvveti için her birinize teşekkür ediyor. Buradaki çaycısından işçisine inşaatçısına burada bir emek var, burada bir emek var alın teri var biz işçi memleketiyiz. İşçimiz mutluysa, siz mutluysanız biz mutluyuz birlikte başaracağız. Gaziantep modelini bir zafer modeline, bir Türkiye modeline, bir dünya modeline birlikte dönüştüreceğiz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın onuncu ekonomisi olma hedefine ilerleyen Türkiye’nin bu hedefine en yakışır, en yakın şehrin Gaziantep olduğunu dile getirdi. Şahin, “Biz büyükşehir olarak, genel sekreterimiz, ilgili belediye başkanlarımız, bugün Şahinbey, Şehitkamil, Nizip belediye başkanlarımız burada herkes yerel kalkınmanın mimarı. 94’de İstanbul’da Cumhurbaşkanımızın attığı tohum, Gaziantep’te büyük yerel ormana dönüşmüştür, kalkınmaya dönüşmüştür. Bunu birlikte başarmanın gücü kuvveti için her birinize teşekkür ediyor. Buradaki çaycısından işçisine inşaatçısına burada bir emek var, burada bir emek var alın teri var biz işçi memleketiyiz. İşçimiz mutluysa, siz mutluysanız biz mutluyuz birlikte başaracağız. Gaziantep modelini bir zafer modeline, bir Türkiye modeline, bir dünya modeline birlikte dönüştüreceğiz" diye konuştu.

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