2024-04-22 09:07:53 Müjde gibi müjde! Ünlü içki markası iflas etti
Son dönemde içki markaları peş peşe iflas bildiriminde bulunuyor. Bir iflas haberi daha geldi.
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Son dönemde içki markaları peş peşe iflas bildiriminde bulunuyor. Bir iflas haberi daha geldi.
Dünya genelindeki ekonomik kriz artık önlenemez bir hal almaya başladı.
Birkaç sene önce dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
Krizden en çok etkilenen sektörde insanların ocağına incir ağacı diken içki sektörü oldu. Haliyle bu durum sevindirici bir durum olarak yorumlanıyor.
Almanya’nın önde gelen süpermarket zinciri Edeka’nın müşterileri için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Edeka’nın uzun süredir tedarikçisi olan ve geniş bir yelpazede meyve ve krema likörleri ile schnapps çeşitleri sunan Altenburger Destillerie GmbH, ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Altenburger Destillerie GmbH’nin 75 yıllık köklü geçmişi, zayıf ekonomik durum, yüksek enerji maliyetleri ve sürekli yüksek enflasyonun sonucu olarak zayıfladı.
Şirket, Avrupa ve ABD’deki perakendecilere tedarik sağlamasına rağmen, finansal baskılara dayanamadı.
Edeka’nın web sitesinde yer alan bir tedarikçi sunumunda, içki fabrikası patronu Michael Schenk, Edeka’nın sadece önemli bir müşteri olmakla kalmayıp, aynı zamanda yeni içeceklerin ve şekerlemelerin test edilmesine de katkıda bulunduğunu belirtti.
Ancak “Ostthüringer Zeitung” gazetesinin haberine göre, iflas işlemleri kapsamında şirket, Edeka’nın da satın aldığı kendi markalarını elden çıkarmak zorunda kaldı.
İflas yöneticisi Rolf Rombach, şirketin ana odak noktasının kendi markaları olduğunu ve yüksek mamul mal stoklarının yavaş yavaş azaltılacağını açıkladı.
Çalışanların maaşlarını almaya devam edip etmeyecekleri ve şirketin alacaklılarının alacakları önemli kararlar henüz belirsizliğini koruyor.
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