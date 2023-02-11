Muğla’dan afetzedelere 4 uçak dolusu yardım

Hem havadan hem karadan deprem bölgesine yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor Muğlalı ihracatçılar ve vatandaşların, yardımlarının havayolu yanında karayoluyla da deprem bölgesine sevklerinin devam ettiğini belirten Kızıltan sözlerini şöyle tamamladı; “Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için yardım toplamaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız, deprem bölgesindeki hayat normale dönene kadar karayolu ve havayoluyla devam edecek. Yardım malzemelerimizin temininde Milas ve Bodrumlu vatandaşlarımızın ve Muğla Bölgesi’ndeki su ürünleri ve maden ihracatçılarımızın emekleri çok fazla oldu.