  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
5
Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

2022-09-09 17:37:16
Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

#1
Foto - Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

#2
Foto - Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Ekipler, belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

#3
Foto - Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok miktarda uyuşturucu, 6 öğütme aparatı, 3 hassas terazi, içerisinde uyuşturucu bulunan çelik kasa, 22 sentetik ecza, 41 uyuşturucu emdirilmiş filtre, 5 uyuşturucu emdirilmiş küp şeker, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 6 uyuşturucu emdirilmiş makarna, 6 özel üretim hibrit skunk tohumu, 8 uyuşturucu emdirilmiş kurabiye, 11 cep telefonu, 4 flaş bellek ele geçirildi.

#4
Foto - Muğla'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yükselirken Ermenistan'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi
Gündem

Türkiye ve Yunanistan arasında tansiyon yükselirken Ermenistan'dan şaşırtıcı bir açıklama geldi

Türkiye ve Yunanistan aranısdaki gerginlik devam ederken, Ermenistan'dan şaşırtıcı bir açıklama yapıldı.
Tam 120 adet Türk SİHA'Sı istiyorlar! O ülke en büyük filo için harekete geçti
Ekonomi

Tam 120 adet Türk SİHA'Sı istiyorlar! O ülke en büyük filo için harekete geçti

Brileşik Arap Emirlikleri, Türkiye'den sonra en büyük SİHA filosuna sahip olmak için harekete geçti. BAE yönetimi, 120 adet Bayraktar TB2 Sİ..
Akşener'den olay mesaj! Yer yerinden oynayacak
Medya

Akşener'den olay mesaj! Yer yerinden oynayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'na açık açık "ayrı bir yola girerim" mesajı verdiğine dikkat çeken Kurtuluş Tay..
Tamer Karadağlı'dan şok eden hamle!
Medya

Tamer Karadağlı'dan şok eden hamle!

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, hayranlarına sevindiren haberi verdi. 2002-2019 yılları arasında Çocuklar Duymasın'da canlandı..
Hortumcu Cem Uzan'dan flaş açıklama! Bir sen eksiktin
Gündem

Hortumcu Cem Uzan'dan flaş açıklama! Bir sen eksiktin

Milleti soyan ve yargılanmaktan kaçarak Fransa'ya firar eden hortumcu Cem Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NFT ve kripto par..
Gürsel Tekin İYİ Parti'yi bombaladı! Ortalık fena karışacak
Gündem

Gürsel Tekin İYİ Parti'yi bombaladı! Ortalık fena karışacak

Katıldığı bir yayındaki "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri büyük tartışma yaratan CHP'li Gürsel Tekin, kendisine yönelik İYİ Parti cephes..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23