  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
6
Muğla'da deniz dibi temizliği etkinliği

2022-05-18 20:54:52
Muğla'da deniz dibi temizliği etkinliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği etkinliği yapıldı.

#1
Foto -

"Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Torba Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Dalış Ekibi ve Umurça İlkokulundan 30 öğrenci ve öğretmenler katıldı.

#2
Foto - Deniz dibinden ve sahilden kısa sürede 250 kilogram atık toplandı.

Deniz dibinden ve sahilden kısa sürede 250 kilogram atık toplandı.

#3
Foto - Atıklar Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

Atıklar Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

#4
Foto - Etkinlikte insansız deniz yüzeyi temizleme aracı da kullanıldı.

Etkinlikte insansız deniz yüzeyi temizleme aracı da kullanıldı.

#5
Foto - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplam 10 kilogram ağırlığında ve 100 litre kapasitesindeki elektrikli şarj ünitesi ile 5 saat çalışabilen araç ile denizleri daha temiz hale getirmeye çalışacaklarını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplam 10 kilogram ağırlığında ve 100 litre kapasitesindeki elektrikli şarj ünitesi ile 5 saat çalışabilen araç ile denizleri daha temiz hale getirmeye çalışacaklarını belirtti.

O gelişme sonrası Türkiye'ye karşı harekete geçtiler! Topunuz gelin
Dünya

O gelişme sonrası Türkiye'ye karşı harekete geçtiler! Topunuz gelin

ABD'nin Anka'nın F-16 talebine yeşil ışık yakması Türkiye karşıtı lobileri ayağa kaldırdı. Türkiye'ye F-16 satışının durdurulması için 7 lob..
Maaşlara en az yüzde 38 zam geliyor! İşte yeni maaşlar
Ekonomi

Maaşlara en az yüzde 38 zam geliyor! İşte yeni maaşlar

Milyonlarca kişinin maaşı Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı zammıyla artacak. Memur, emekli, yaşlı, engelli, engelli yakını aylığı ve ..
Soylu'dan olay Kaftancıoğlu açıklaması: Ortaya çıktı
Gündem

Soylu'dan olay Kaftancıoğlu açıklaması: Ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce, "Atatürk demeyi tercih etmiyorum" diyerek CHP'lilerin istemediği bir isim haline gelen İstanbul İ..
Başkan Erdoğan'dan SADAT açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan SADAT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda SADAT tartışmasına noktayı koydu.
İmamoğlu, Murat Ongun'u bu yüzden yemiş! O telefondan sonra…
Gündem

İmamoğlu, Murat Ongun'u bu yüzden yemiş! O telefondan sonra…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tartışma çıkaran Karadeniz turunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda bir saatlik g..
Yavşan otu (Çıban otu) kullanımı ve faydaları nelerdir? Peryavşan otu faydaları saymakla bitmiyor!
Kadın - Aile

Yavşan otu (Çıban otu) kullanımı ve faydaları nelerdir? Peryavşan otu faydaları saymakla bitmiyor!

Yavşan otu nedir? Yavşan otunun faydaları nelerdir? Yavşan otu ne için kullanılır, nasıl tüketilir? Yavşan otu faydaları nasıl demlenir?..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay