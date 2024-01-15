Müge Anlı'dan şok 9 şehit çıkışı! O sözleri büyük şaşkınlık oluşturdu

- Biz hala daha bir avuç toprak için insan canı veriyoruz. Bir avuç toprak ve insan canı kıyaslanabilir mi? Mümkün değil! Ama hala bu savaşlar bu ölümler devam ettikçe de bilmiyorum iş nereye gidecek. - 'Hala mı' sorusunun cevabını ben alamıyorum. Eminim sizler de alamıyorsunuz. Hala mı yani, bir karış toprak için... - İşte geldik gidiyoruz ya. Şu hayatın tadını çıkaralım diye boşuna söylemiyorum. Hala daha geldik gidiyoruz, hala bir karış toprak için insanların canlarını feda ediyorlar. - Ne oldu, İkinci Dünya Savaşı'nda yedi herkes birbirini. Ne oldu, sonuç ne oldu? Vah gidene. Nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Allah bir daha da göstermesin. - O anne babaların duyguları aklıma geldikçe diyecek bir şey bulamıyorum. Hiçbiriniz bulamıyorsunuz biliyorum. Bu son olsun demekten başka da söyleyecek bir şeyim de yok.