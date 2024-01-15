2024-01-15 15:09:23 Müge Anlı'dan şok 9 şehit çıkışı! O sözleri büyük şaşkınlık oluşturdu
Müge Anlı, 9 şehidin ardından bugün ATV'deki canlı yayını açarken yaptığı konuşma ile tepki çekti. Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Müge Anlı'nın "Bir karış toprak için değer mi? Bir yanda insan canı bir yanda bir avuç toprak" sözleri şaşkınlık oluşturdu. Türkiye 9 şehidinin yasını tutarken, atv'de Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayını açarken yaptığı konuşma şaşkınlık yarattı. İşte Müge Anlı'nın o açılış konuşması... - İyi bir hafta diliyorum ancak yine yüreğimiz bozuk. Ne yazık ki gelen şehit haberleriyle hafta sonu yine yüreğimiz yandı. Tüm şehit yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşaallah bir daha tekrarlanmasın diliyoruz.