Mucize değil yürek işi

KİMSE UMUDUNU KAYBETMESİN 1992 Erzincan depreminde enkaz altında kalan ve 187 saat yani 8 gün sonra sağ çıkarılan sembol isim Nurcan Arslan, SABAH'a konuştu. İzmir'de yaşayan 53 yaşındaki emekli hemşire, depremzedelerin umutsuzluğa kapılmamasını belirterek, "Her zaman umut vardır. 187 saat sonra enkaz altından kurtarıldım. Beni hatırlayıp umutlu olsunlar. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Allah enkaz altındakilere dayanma gücü versin" dedi. MİR BERZAN DOYA DOYA SU İÇTİ Sakarya İtfaiyesi, Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı'nda 7 katlı Gözde 2 Apartmanı'nın enkazından gelen ses sonrasında seferber oldu. Saatler süren çalışmada, felaketin 73'üncü saatinde 5 yaşındaki minik Mir Berzan Bağış, 55 yaşındaki babası Ali ile eşi Zelal'e sağ olarak ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen minik kızın hastanedeki ilk isteği su oldu. 90 SAAT SONRA ÇIKARILDI Adıyaman'da madencilerin bir enkazın 8 metre derinliğine inerek ulaştığı Gülsüm Yeşilkaya (17), depremden 90 saat sonra sağ çıkarıldı. Ekipler, yaklaşık 13 saatlik çalışmayla genç kızı kurtarmayı başardı. Hatay'da beton bloğun altında kalan sağ kolu kesilen 10 yaşındaki Hilal Bilgi, depremden 90 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Ekipler, Antakya'da ses aldıkları bir enkazda arama çalışması yaptı. Depremden 92 saat sonra enkazdan çıkarılan Yavuz Türkmen'e (12) olay yerinde ilk müdahale yapıldı. 10 GÜNLÜK YAĞIZ YENIDEN DOĞDU Hatay'ın Samandağ ilçesinden dün müjdeli bir haber geldi. Aramakurtarma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 10 günlük Yağız Ulaş ve annesini depremden 90 saat sonra enkazdan sağ çıkarmayı başardı. ÇOCUKLARIMA ÜFLEYEREK NEFES VERDİM Gaziantep Nurdağı'nda yıkılan bir binanın enkazından eşi Abdullah Ercan ile gönüllü kurtarma ekiplerinin çabalarıyla çıkarılan Kader Ercan (30) yanındaki çocuklarını 10 saat göçük altında nasıl hayatta tutmaya çalıştığını hastane odasında anlattı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde konuşan anne Ercan, sağlık durumları iyi olan 2 yaşındaki kızı Aybüke ve 6 yaşındaki oğlu Resul'ün yüzlerine üfeleyerek nefes almalarını sağladığını söyledi. KAYNAK: SABAH GAZETESİ