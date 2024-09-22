Mourinho bombası patladı! Mumla arattı: Çıldırmamak elde değil, deli saçması olay bu…

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisinin performansı dikkat çekti. -Kurtarış 4 -Engellenen Gol -0.61 -Kurtarış (Ceza Sahası İçinden Atılan Şut) 4 FATURA ALİ KOÇ'A ÇIKTI Fenerbahçe taraftarları ise faturayı bir kez daha Ali Koç'a kestiler. Bazı dikkat çekici yorumlar yaptılar: * 10 kişiyle yendiğim Galatasaray'a, 50 milyon euro harcayıp evimde kaybediyorum. Ben Ali Koç. * Gitme sana muhtacım Ali Koç. * Aziz Yıldırım çocuklar artık ağlamasın dediğinde boşa konuşmuyordu! Ali Koç Fenerbahçe tarihine gelmiş en büyük felaket! * Öyle bir kadro kuracağız ki deyip kendi sahanda en büyük ezeli rakibinden 3 gol yedin. Taraftarın 7 senesini çaldın Ali Koç, istifada bir hizmettir. Gitme sana muhtacız Ali Koç diye bağıranlar devam edin. * Pazartesi gününden itibaren Ali Koç’un ziyaret edeceği siyasi partilerin sıralı tam listesi...