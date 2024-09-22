  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor
5
Mourinho bombası patladı! Mumla arattı: Çıldırmamak elde değil, deli saçması olay bu…

2024-09-22 00:49:21
Mourinho bombası patladı! Mumla arattı: Çıldırmamak elde değil, deli saçması olay bu…

Mourinho’nun Galatasaray’a evinde yenilmesi herkesi üzecek detaylar paylaşarak yanıt vermesi ise cabası oldu…

#1
Foto - Mourinho bombası patladı! Mumla arattı: Çıldırmamak elde değil, deli saçması olay bu…

Galatasaray geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta isabetli şut atamadı... Kadıköy'deki maç 0-0 bitti. RAMS Park'ta Fenerbahçe 1-0 galip geldi. İsmail Kartal'ın 99 gollü takımı Galatasaray'a içeride dışarıda isabetli şut imkanı vermezken Mourinho'nun Fenerbahçe'si adeta kapıyı ardına kadar açtı.

#2
Foto - Mourinho bombası patladı! Mumla arattı: Çıldırmamak elde değil, deli saçması olay bu…

Galatasaray dün akşam 3-1 galip gelirken, 6'sı isabetli 13 şut attı. Sarı-kırmızılıların 6 isabetli şutunun tamamı ceza sahası içinden atıldı. Ceza sahası içinde sadece 1 şut isabetsizdi.

#3
Foto - Mourinho bombası patladı! Mumla arattı: Çıldırmamak elde değil, deli saçması olay bu…

1'de gol atan G.Sara ilk derbisinde 2'de 2 isabetli şut bulmayı başardı. Osimhen, Mertens, Yunus Akgün ve Nelsson da birer isabetli şut attı.

#4
Foto - Mourinho bombası patladı! Mumla arattı: Çıldırmamak elde değil, deli saçması olay bu…

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisinin performansı dikkat çekti. -Kurtarış    4 -Engellenen Gol    -0.61 -Kurtarış (Ceza Sahası İçinden Atılan Şut) 4 FATURA ALİ KOÇ'A ÇIKTI Fenerbahçe taraftarları ise faturayı bir kez daha Ali Koç'a kestiler. Bazı dikkat çekici yorumlar yaptılar: * 10 kişiyle yendiğim Galatasaray'a, 50 milyon euro harcayıp evimde kaybediyorum. Ben Ali Koç. * Gitme sana muhtacım Ali Koç. * Aziz Yıldırım çocuklar artık ağlamasın dediğinde boşa konuşmuyordu! Ali Koç Fenerbahçe tarihine gelmiş en büyük felaket! * Öyle bir kadro kuracağız ki deyip kendi sahanda en büyük ezeli rakibinden 3 gol yedin. Taraftarın 7 senesini çaldın Ali Koç, istifada bir hizmettir. Gitme sana muhtacız Ali Koç diye bağıranlar devam edin. * Pazartesi gününden itibaren Ali Koç’un ziyaret edeceği siyasi partilerin sıralı tam listesi...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazmedemediysen maden suyu iç! Emniyetin TOGG'larını görünce içi acıyan DP'li vekil
Gündem

Hazmedemediysen maden suyu iç! Emniyetin TOGG'larını görünce içi acıyan DP'li vekil

“Altılı masa” artığı Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Jandarma ve Emniyet’e toplu araç tesliminin Atatürk Havalimanı’nda gerçek..
"5 milyon insan Türkiye'ye gidecek" diyerek duyurdular
Ekonomi

"5 milyon insan Türkiye'ye gidecek" diyerek duyurdular

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkan Yardımcısı Taras Kobishchanov, 5 milyon kişinin Türkiye'ye gideceğini açıkladı.
Dünya ASELSAN'ın peşine düştü! 44 milyon dolarlık dev anlaşma Türkiye'ye duyuruldu
Teknoloji

Dünya ASELSAN'ın peşine düştü! 44 milyon dolarlık dev anlaşma Türkiye'ye duyuruldu

Türkiye'nin savunma devi ASELSAN, yurt dışından bazı müşterilerle 44,4 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.
Devletin aracıyla devlete kazık! CHP’li vekilin aracından çıkanlar şok etti
Siyaset

Devletin aracıyla devlete kazık! CHP’li vekilin aracından çıkanlar şok etti

Edirne'de polisin "Dur" ihtarına uymayan çakarlı lüks araç, kısa sürede yakalandı. Araçtaki iki kişinin birçok suç kaydı olduğu belirlenirke..
Zengine indirim yok! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem
Ekonomi

Zengine indirim yok! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Türkiye'de üst gelir grubundaki yüksek elektrik tüketicileri için yeni bir düzenleme planı gündemde. Yaklaşık 36 milyon abonenin yüzde 3'ü y..
Sokak lezzetleri restoranı iflas etti!
Ekonomi

Sokak lezzetleri restoranı iflas etti!

Küresel ekonomik zorluklar ve artan yönetimsel sıkıntılar sebebiyle piyasa koşullarına daha fazla dayanamayan K Pop sayesinde popüler olan d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23