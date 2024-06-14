2024-06-14 11:52:31 Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Almanya başta olmak üzere Türkiye, Gürcistan ve Lübnan'da casusluk yaptırdığı 9 kişilik casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Casusluk ağının lideri sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı verdiği ifadede, Mossad'ın hedefindeki isimleri takip ettiğini tek tek anlattı. Tumlucalı'nın Lübnan'dan Türkiye'ye gelecek bir hedefi takip edebilmek için İstanbul'dan önce Lübnan'a uçtuğu, ardından hedef şahsın bindiği Lübnan'dan İstanbul'a bindiği uçağa binerek hedefini adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Tumlucalı'nın bu şahsın fotoğraflarını uçakta bile çekerek anlık olarak Mossad yöneticilerine gönderdiği öğrenildi.