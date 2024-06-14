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Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

2024-06-14 11:52:31
Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Almanya başta olmak üzere Türkiye, Gürcistan ve Lübnan'da casusluk yaptırdığı 9 kişilik casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Casusluk ağının lideri sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı verdiği ifadede, Mossad'ın hedefindeki isimleri takip ettiğini tek tek anlattı. Tumlucalı'nın Lübnan'dan Türkiye'ye gelecek bir hedefi takip edebilmek için İstanbul'dan önce Lübnan'a uçtuğu, ardından hedef şahsın bindiği Lübnan'dan İstanbul'a bindiği uçağa binerek hedefini adım adım takip ettiği ortaya çıktı. Tumlucalı'nın bu şahsın fotoğraflarını uçakta bile çekerek anlık olarak Mossad yöneticilerine gönderdiği öğrenildi.

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#1
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

İstihbarat Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetinde bulunan çok sayıda işbirlikçisini deşifre eden Milli İstihbarat Teşkilatı, Mossad'ın Avrupa'daki hücresini de çökertti.

#2
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

9 kişilik casusluk şebekesinden 8'i İstanbul'da, geçtiğimiz nisan ayında İstanbul MİT Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Dairesi'nin koordinesinde yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

#3
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şüphelilerden 6'sı "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı.

#4
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

2 şüpheli ise adli kontrolle serbest kaldı. Almanya, Türkiye ve Gürcistan'da 9 yıl boyunca Mossad için casusluk faaliyetinde bulunan casusluk ağı lideri Ahmet Ersin Tumlucalı, verdiği ifadede Mossad yöneticileriyle nasıl tanıştığını ve gerçekleştirdiği eylemleri tek tek anlattı.

#5
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

ARAŞTIRMA TEKLİFİYLE YAKLAŞTILAR Tumlucalı, 2006 yılında bir ofis kiralayarak sigorta şirketi kurduğunu ve yaklaşık bin farklı firmaya mail göndermiş olduğunu söyledi. Bu firmalardan bir tanesinin dönüş sağladığını aktaran Tumlucalı, "Bu firma benden araştırma yapmam konusunda iş teklifinde bulundu. Yurt dışında faaliyet gösteren Axom Germany GMBH isimli şirketti. Bu şirket bize kaybolan bir TIR'la alakalı onu bulmamız yönünde iş vermişti. "

#6
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

"Bu işi kısa bir sürede çözmemiz üzerine, bu şirket Türkiye'de iş yapmak istediklerini ve benim onlara franchise olarak dahil olmam yönünde teklifte bulundu" dedi.

#7
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

AYNI İSİMDE ŞİRKETİ TÜRKİYE'DE KURDU Axom Germany GMBH şirketinin iş teklifini kabul eden Tumlucalı, Aksom Araştırma ve Danışma isimli bir şirket kurduğunu aktardı.

#8
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

2011 yılında şirket mailine "Jörg" isimli bir kişiden mail geldiğini söyleyen Tumlucalı, "Bu kişi Türkiye'de herhangi bir kişinin rahatlıkla çözebileceği bir iş teklifinde bulundu. Eşim bu iş karşılığında fatura kesmemizi söyledi ancak yaptığı araştırmalarda bu kişiye ait bir şirket kaydı göremediğini söylemişti. Sorun olmayacağını düşünerek kabul ettim. Ücretimizi havale üzerinden gönderdiler. Ama gönderen şirket başka bir şirketti" diye konuştu.

#9
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

MASRAFLAR JÖRG'DEN Kısa bir süre sonra kendisinin Jörg olarak tanıtan Mossad yöneticisinin telefonla aradığını aktaran Tumlucalı, masrafları karşı tarafın karşılamasıyla birlikte Avusturya Viyana'da bir Çin restoranında kendisiyle buluşup tanıştığını söyledi

#10
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

Bu kişinin kendisini hukuk bürosunda çalışan biri olarak gösterdiğini aktaran Tumlucalı, ilerleyen süreçte Almanya'da bir kişinin takip edilmesiyle ilgili bir iş teklifiyle kendisiyle iletişime geçtiğini aktardı.

#11
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

ALDATMA DAVASI VAR KILIFI Almanya'daki hedefi takip etmek için İsviçreli arkadaşı Andry Grudko isimli arkadaşına 11 bin euro teklif ettiğini, bu paranın Jörg tarafından karşılandığını belirten Tumlucalı, "Bu takibin neyle ilgili olduğunu sorduğumda, 'Hukuk bürosunun baktığı bir aldatma davası var' şeklinde cevap verdi. Almanya'daki hedef şahsın fotoğraflarını Jörg'e aktardım. Bana ödemeyi 13-14 bin euro yaptı. 11 bin eurosunu takip eden arkadaşım Andry'e gönderdim" dedi.

#12
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

UÇAKTA CANLI HEDEF TAKİBİ İfadeye göre takip edilmesi istenen Mossad'ın hedefindeki şahıslardan bir tanesi de Lübnan'dan İstanbul'a gelecek bir Lübnanlıydı. Tumlucalı'ya Lübnan'a uçması ve hedef şahsın İstanbul'a uçacağı uçağa binerek İstanbul'daki hareketlerinin fotoğraflanması görevi verildi.

#13
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

Tumlucalı, bu görev üzerine önce Lübnan'a uçtu. Ardından hedef şahsı takip etmek için tekrar Türkiye'ye gelen uçağa bindi. Uçağın içerisinde hedef şahsın fotoğrafını çekerek anlık olarak Jörg'e yolladı ve şahsın doğru olduğu onayını aldı. İstanbul'da uçaktan iner inmez Fuzuli Şimşek isimli arkadaşıyla şahsı izlemeye koyuldu. Hedef şahsı, girdiği siteye kadar buldu ancak tam adresini öğrenemedi. Bunun üzerine Mossad yöneticisi tarafından takibi sonlandırması söylendi.

#14
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

GÜRCİSTAN'DA EVLİ ÇİFTİ TAKİP ETTİRDİLER Tumlucalı'nın bir sonraki lokasyonu ise Gürcistan'dı. Gürcistan'daki hedef ise bir karı kocaydı. Hedef çifti fotoğraflamak için 3 kişilik bir ekip kurdu. 2-3 gün bu çifti takip ettikten sonra fotoğrafları yine anlık olarak Jörg isimli Mossad yöneticisine skype aracılığıyla gönderdi. Bunun karşılığında 15 bin euro aldı.

#15
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

'BU SAATİ BANA LEJYONERKEN VERDİLER' 2015'te Jörg ve Tumlucalı Almanya'nın Münih kentinde bir araya geldi. Burada buluşan ikiliye, Jörg'ün yanında getirdiği bir kadın da eşlik etti.

#16
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

Jörg'ün anlatımlarına göre bu kişi de çalıştıkları hukuk bürosunun Fransa'daki muhasebe ofisinde bir çalışandı. Tumlucalı'nın kolundaki saat, Mossad yöneticisinin dikkatini çekti.

#17
Foto - Mossad uşağı merkezde öttürüldü! Uçakta fotoğrafları çekip…

Tumlucalı'ya "Kamera mı var" sorusu yöneltildi. Tumlucalı da saati çıkarıp kontrol etmesi için Jörg'e teslim etti. Dikkatli bir şekilde Tumlucalı'nın saatini kontrol edip geri veren Jörg, kendi kolundaki saati göstererek, 'Bak bu çok değerli bir saat. Bunu bana lejyonerken hediye etmişlerdi' dedi. Görüşme sonlandırıldı. Tumlucalı'ya göre görüşmenin sonlandırılması kolundaki saatten şüpheye düşmeleri yüzündendi.

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