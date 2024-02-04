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Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

2024-02-04 15:12:58
Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Türkiye sağlık alanında ilerlemeye ve büyümeye devam ediyor...

#1
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Yapılan şehir hastaneleri sayesinde sağlıkta dünyaya örnek olan Türkiye, bir yeni sağlık üssünü de Gaziantep'e yaptı.

#2
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Açılışta hastanenin özelliklerinden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e yakışan eserlerin bunlar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

#3
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Resmi açılışını yaptığımız Gaziantep Şehir Hastanesi'nin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız. Ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e işte böyle eserler yakışır. 680 bin metrekare kapalı alanı bulan hastanemiz, toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ile 4 bin 500 araçlık otoparkıyla sizlere hizmet verecektir. Yine bugün burada hastanemize güvenli ve konforlu ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağımızı resmen hizmete açıyoruz.

#4
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Öyle bir şehir ki burası bölgenin çekim merkezi olacak. Bu hastanelerimizle bölgede inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz artık üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikler giderilince randevu konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bunları çözeceğine inanıyorum.

#5
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Bugün İslahiye'ye gidecektik ancak aşırı sisten ötürü bakan arkadaşlarımı oraya gönderdim. Bağlantı yoluyla oradaki açılışlarımızı da yapacağız. Deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimlerini gerçekleştireceğiz.

#6
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

53 binin üzerinde hayatını kaybeden vatandaşımızı rahmetle yaad ediyorum. 14 milyonu insani etkileten asrın afetinin üzerinden bir yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü yerine getiriyoruz. Hak sahiplerine ilk konutlarını teslim ediyoruz.

#7
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı hastane bünyesinde "Genel Hastane ve Psikiyatri Hastanesi", "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi", "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi", "Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi", "Onkoloji Hastanesi ve Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Hastanesi" ile "Ana Hastane yer alıyor.

#8
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Hastanenin 330 bin metrekarelik kapalı alana, 1875 yatak kapasitesine, 335 polikliniğe, 30 diyaliz yatağına, 64 ameliyathaneye, 259 yoğun bakım yatağına, 4 bin 640 araçlık otoparka ve helikopter pistine sahip olduğu da kaydedildi.

#9
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Gaziantep Şehir Hastanesi...

#10
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Gaziantep Şehir Hastanesi...

#11
Foto - Modern ve teknolojik eser! İşte Gaziantep’in yeni sağlık üssü

Gaziantep Şehir Hastanesi...

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