MİT Dünyanın gündeminde! Takas operasyonu için kim ne dedi?

İngiltere İngiltere'de The Times gazetesi, takas operasyonunun Türkiye'nin başkentinde yapıldığını belirterek, "Takas, geçmişteki takaslarda kilit rol oynayan bir ülkenin başkenti olan Ankara'da gerçekleşti" ifadesine yer verdi. Haberde, Türkiye'nin 2022'de de Washington ile Moskova arasında tutuklu takası gerçekleştirdiği hatırlatılarak, bunun ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hapiste bulunan Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Rusya'da polise saldırı suçlamasıyla hapiste bulunan eski ABD deniz piyadesi Trevor Reed'i kapsadığı aktarıldı. Sky News haberinde de takas operasyonunun Ankara'da gerçekleştiği vurgulanarak, bu operasyonun, "Soğuk Savaş'tan bu yana yapılan en büyük takas" olduğu ve "bir dizi yüksek profilli ismin serbest bırakıldığına" dikkat çekildi. BBC'nin haberinde, operasyonun "modern tarihin en büyük ve en sıra dışı tutuklu takaslarından biri olduğu" değerlendirmesine yer verildi. Haberde, "Sadece 24'e varan çok sayıdaki bireysel tahliye açısından değil, aynı zamanda ABD, Rusya, Almanya ve diğer 3 Avrupa ülkesi olmak üzere ülke sayısı açısından da sıra dışı" ifadesi kullanıldı. İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde de Rusya'da tutuklu bulunan çok sayıda yabancı ülke vatandaşı ile Rus siyasilerin serbest bırakılmasını içeren "büyük takasın" Ankara'da gerçekleştiği kaydedildi.