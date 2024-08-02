MİT Dünyanın gündeminde! Takas operasyonu için kim ne dedi?

ABD New York Times (NYT) gazetesi, MİT'in tutuklu takası operasyonunu "Rusya kapsamlı tutuklu takasında Evan Gershkovich'i serbest bıraktı" başlığıyla sayfasına taşıdı. Haberde, Wall Street Journal (WSJ) muhabiri ve diğerlerinin Rusya ile Batı arasında "on yıllardır gerçekleşen en geniş kapsamlı takasla" Türkiye'de serbest bırakıldığı bildirildi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Moskova'nın ilk kez "önde gelen muhalifleri" serbest bıraktığı belirtilen haberde, "Anlaşmanın kapsamının Sovyet sonrası dönemde çok az örneği var" ifadesine yer verildi. Washington Post (WP) gazetesi de Gershkovich'in serbest bırakılmasını ön plana taşıdığı başlığında takas operasyonu "dönüm noktası" olarak nitelendirildi. Haberde 7 ülkenin "Soğuk Savaş'ın zirvesinden bu yana yapılan en büyük tutuklu takasında en az iki düzine kişiyi değiş tokuş" ettiği kaydedildi. Takasın "tarihteki en karmaşık takaslardan biri" olduğu vurgulanan haberde, bunun ABD-Rusya ilişkilerinin "hiç olmadığı kadar kötü bir savaş döneminde" gerçekleştiği ifade edildi. MİT'in operasyonu iki ülke arasında yapılan önceki takaslarla kıyaslanarak, "Perşembe günkü takas çok daha karmaşıktı çünkü yedi ülkeyi kapsıyordu" denildi.